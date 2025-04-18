【家庭plus．微幸福案內】七福八福都是福 民俗樂趣無窮

瀨谷有日本全國罕見的八福神，七福神外加達摩很特別，此地的八福神巡禮就是從達摩所在的長天寺開始。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本人最近很愛作七福神巡禮，七福神有相當地域關係，小鄉鎮、社區都有當地的七福神，宛如台灣的土地公地位，但也帶來財富、長壽乃至智慧才華。

七福神搭著寶船，不過總覺得跟八仙過海不大一樣，而且少了一神，最近發現日本有些地方有八福神，但似乎是為了湊數，第八位神明還不大相同！

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我沒宗教信仰，但對寺社有相當親近感，旅行散步都會不經意走入有庭園及伽藍寺院，七福神是開運之神，自然很容易吸引人巡禮合掌祈福一下！

七福神據說是源自中國八仙過海的典故，也就是八仙從印度搭船到了中國，其後傳到日本；也有傳說是比叡山最先拜了興都教的大黑天，其後增加惠比壽、毘沙門天，變成三福神，其後隨需要又增加人數，還有布袋尊、福祿壽、壽老人以及唯一的女性弁財天等成了七福神，現在統一是這七尊，而且此一民間信仰普及到日本各地！

七福神到了日本，全都變成吉祥福氣的神，跟八仙裡還有象徵貧賤的仙人不同，而且跟八仙實存有姓名的人物不同，都是守護神，跟人類存在於不同的空間，還會增進福壽及才藝，傻傻地拜也不會拜錯，人氣特旺。七福神基本上是佛教信仰，寺院提醒要合掌，而不要用日本神社的拍手禮來參拜。但許多地方融入神道教因素，因此也有七福神是奉在神社裡。

我最近去了橫濱最西的瀨古，則是將來自印度的和尚達摩列為第八位福神，參拜時還鼓勵從達摩所在的長天寺開始參拜；提倡自我修養的二入四行論的達摩信仰，在日本相當興旺，許願的達摩娃娃據說是達摩坐禪時的形狀，每逢過年或選舉都會看到；千葉八千代市的八福神則加了「吉祥天」，其他地方，如京都則是加了「御多福」呢！不論七福八福都是福，反映地方特色，趣味無窮！

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