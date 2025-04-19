【藝週末．國際藝聞】大英博物館特展 阿富汗戰爭地毯

戰爭地毯是阿富汗在連年戰爭下獨特的編織文化。（大英博物館提供）

文／江青風

阿富汗位於中亞的十字路口，與中國、印度、中亞和伊朗等國家串連成1條重要的文化與貿易路線，它的藝術和工藝傳統亦如其政治歷史般錯綜複雜。大英博物館特展「戰爭地毯：阿富汗糾結的歷史」（War rugs：Afghanistan’s knotted history），透過獨特的地毯設計圖案，呈現阿富汗傳統工藝與複雜的政治情勢，展期即日起至6月29日。

1979年12月蘇聯軍隊入侵阿富汗，開始長達10年的戰爭。蘇聯與阿富汗的戰爭不僅加速1990年的蘇聯垮台，阿富汗本身亦陷入混亂。塔利班和蓋達等伊斯蘭組織變得愈來愈強大，蓋達組織參與911襲擊事件，最終導致美國及其盟友進行軍事干預。起初，戰爭地毯是由難民營中，失去家園的織女們為了維持生計，以羊毛編織而成的小塊地毯，以坦克、直升機、槍枝、手榴彈等隨處可見的軍事設備，取代傳統幾何圖形，被進駐在當地的軍隊人員、記者、外交和人道主義工作者購買回去當成紀念品。戰爭地毯被認為具有反思戰爭與衝突的概念，在世界各地引發熱切討論、蒐集和展示，持續生產至今日。

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