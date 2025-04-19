南台灣工藝大展開幕 李遠倡台灣文化主體性

藝師吳震星藝閣作品《北港朝天宮媽祖遊境》、《魚躍龍門》。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南生活美學館喜迎70年館慶，舉辦「南台灣工藝大展」昨日開幕，集結81位、215件的工藝經典之作。文化部長李遠致詞強調，「文化不再是由上而下的指導」，建構台灣文化主體性是其重要任務。

台南生活美學館「南台灣工藝大展」，昨日由文化部長李遠（中）與出席貴賓共同主持開幕式。（記者洪瑞琴攝）

李遠表示，解嚴後的生活美學館稱呼以及功能轉化包含社區營造、美學等，實踐文化應該由下而上、由民間尋找台灣真正的文化。南台灣工藝大展有如「武林大會」，幾乎就是台灣歷史的縮影。由民間出發的文化，就像音樂的變奏，呈現台灣最多元的地理、環境及歷史文化。他並強調「以台灣文化為驕傲」，任內努力建構台灣的文化主體性。

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「南台灣工藝大展」由成大名譽教授蕭瓊瑞策展，共集結南部7縣市81位工藝藝術家，更有8位人間國寶許漢珍（木雕）、陳壽彝（彩繪）、葉經義（木雕）、許春美（繡黼、織染）、杜牧河（泥塑）、陳三火（剪黏）、陳啓村（木雕）、蔡德太（木雕），展出13種工藝類別144組。

其中包含文化部指定國寶葉王交趾作品「七賢過關」，以及彩繪大師陳玉峰、蔡草如、陳壽彝、潘春源、潘麗水、潘岳雄等作品聯袂展出更屬罕見，是近年台灣少見的工藝精品饗宴。陳玉峰創作的門神彩繪〈神荼〉、〈鬱壘〉，即為台南市定古蹟陳德聚堂之古物，曾封存倉庫多年，修復後首次面世，展期將至8月31日。

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