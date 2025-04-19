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《星星之火4：衝破同溫層！》首映 直擊數位平台新聞困境

2025/04/19 05:30

《星星之火4：衝破同溫層！》中受訪者楊立偉（左起）、簡信昌、陳順孝、王思捷、李雪莉、徐秋華、蘇宇暉、楊照以及蕭同茲先生文化基金會董事長葉文立等人合影。（記者董柏廷攝）《星星之火4：衝破同溫層！》中受訪者楊立偉（左起）、簡信昌、陳順孝、王思捷、李雪莉、徐秋華、蘇宇暉、楊照以及蕭同茲先生文化基金會董事長葉文立等人合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由蕭同茲先生文化基金會製作的紀錄片《星星之火4：衝破同溫層！》，昨（18）日在台北華銀總行國際會議中心舉行首映會，以數位時代新聞環境為主題，聚焦同溫層、假訊息與公共論述的崩解，探問媒體與閱聽人如何重建對話的可能。

《星星之火4：衝破同溫層！》指出當大量資訊在同溫層內碰撞激化，演算法世界中的資訊將呈現極化現象。（記者董柏廷攝）《星星之火4：衝破同溫層！》指出當大量資訊在同溫層內碰撞激化，演算法世界中的資訊將呈現極化現象。（記者董柏廷攝）

基金會董事張瑞玲表示，「此部紀錄片與前三集不同，首度轉向探討閱聽人如何面對同溫層影響，盼促使社會重新關注資訊結構對民主環境的深層影響。」她指出，數位平台逐漸取代編輯，成為新世代的資訊守門人，平台不僅攫取營收，更築起資訊泡泡，讀者被困於演算法編排的喜好中，無法辨識資訊真偽，新聞業在此遭逢前所未有挑戰。

紀錄片提及，根據2024年路透社報告，有高達8成民眾的新聞接觸來自網路平台，其中僅11%會點入原始新聞網站，顯示演算法已全面掌控閱聽行為，人們打開的不是通往真實的窗，而是通往為閱聽眾量身打造的「資訊泡泡」。《自由時報》編政組主任蘇宇暉於片中指出，台灣同溫層特性包括資訊來源依賴、排他與情緒強化，導致假訊息易於傳播。他建議，媒體應建立「對話型報導模式」，標示來源立場，鼓勵跨立場論壇與建設性新聞，強化讀者的資訊辨識能力，回歸新聞的公共功能。

《星星之火4：衝破同溫層！》走訪第一線新聞人及科技、文化趨勢意見領袖，包含王思捷、吳琬瑜、李雪莉、徐秋華、格倫·韋爾（Glen Weyl）、陳順孝、郭崇倫、楊照、楊立偉、簡信昌，及蘇宇暉等人，期盼透過影片提醒社會，當演算法築起高牆，新聞不應只是報導，更應成為連結彼此、激盪對話的橋梁。

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