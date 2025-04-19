瀬戸内藝術祭開幕 王文志「擁抱小豆島」獲評必看作品

台灣藝術家王文志。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／香川18日報導〕3年一次的日本瀨戶內國際藝術祭18日開幕，台灣藝術家王文志以最新竹編作品「擁抱小豆島」，第6次參展，運用4000根竹子打造仿如地球的竹編巨蛋，成為本次展覽最具代表性的作品之一，獲日媒評選為藝術祭必看作品。

台灣藝術家王文志竹編作品「擁抱小豆島」，內部立體的深凹地板，以竹編刻繪小豆島的地圖，民眾可體在竹床上仰望天空。（記者林翠儀攝）

本屆瀨戶內藝術祭有37國和地區，共218組藝術家參加，展示作品也是歷來最多的256件。適逢大阪世界博覽會開展，具雙乘加效的集客作用，預估可吸引上百萬人入場。

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王文志從2010年首屆即受邀參展，今年第6次參展，已成了瀨戶內藝術祭的招牌藝術家，他的作品設於瀨戶內海的主展場小豆島。回顧15年來與小豆島居民共同完成作品的互動過程，王文志說小豆島已成了他的「第二故鄉」。由於竹編作品並不耐久，約1年半到2年時間就必須拆除，只要作品一拆除，當地居民就敲碗等待他重返小豆島。

今年作品「擁抱小豆島」主體的巨蛋空間直徑約15公尺，連結巨蛋的竹編廊道為歷來最長，內部立體的深凹地板，刻繪著小豆島的地圖，王文志說這是他創作生涯最艱鉅的地板製作，也是他對島嶼地景的深刻凝視與致敬。

瀨戶內藝術祭藝術總監北川富朗盛讚台灣的竹編名人，功夫非常了不起。他表示，民眾喜歡在王文志的作品中休息，仰望天空及享受大自然。日媒也陸續以「瀨戶內國際藝術祭必看作品」、「代表瀨戶內國際藝術祭的作品」介紹報導。

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