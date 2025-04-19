「台灣攝影家」第8輯發表 許蒼澤、蔡明德、章光和齊登場

台灣攝影家系列第8輯發行，呈現3位攝影家風格與主題各異的攝影美學。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣美術館主辦，國家攝影文化中心編製的「台灣攝影家」系列叢書，即日起發行第8輯，推出許蒼澤、蔡明德、章光和3位攝影家專書，見證台灣攝影藝術的深厚歷史與未竟創作能量。

文化部政務次長李靜慧昨（18）日新書發表會上致詞表示，「台灣攝影家」系列叢書自2016年出版首輯以來，至今發行8輯，共33冊，涵蓋各時代具有代表性的攝影創作者，藉由深度訪談、文獻整理與作品輯錄，將攝影家的藝術歷程，轉化為完整論述。她指出：「許蒼澤以相機寫日記，用作品喚起對土地的情感；蔡明德記錄時代現象，體現追求社會公義的精神；章光和自稱『暗房終結者』，突破技術框架，實踐多元攝影形式。」

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國美館館長陳貺怡也強調，今年發行的專書，從地方生活記錄、時代社會變遷報導，到攝影與數位藝術的交融，展現3位攝影家獨特風格與創作觀點，突顯台灣攝影藝術的多樣性與演進脈絡。

此次出版中，許蒼澤（1930–2006）以幽默真摯的視角長年紀錄鹿港生活，實踐「攝影即生活紀錄」的理念；蔡明德（1955–）則以新聞攝影之眼見證社會現場，長期關注台灣底層現實與人道價值；章光和（1958–）則結合數位技術與繪畫性語彙，探索攝影媒材本質，開創當代攝影的新可能。

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