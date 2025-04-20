《 響應423世界閱讀日》文化部首辦閱讀．腦內飛 百本選書跨界9天登場

「腦內飛創新書市」匯集20間特色書店與出版社還有手作文創，打造兼具深度與趣味的創新書市。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部為響應423世界閱讀日，自昨（19）日起至27日，一連9天於台灣當代文化實驗場C-Lab，首度連續舉辦9天的「閱讀．腦內飛」閱讀推廣活動。文化部長李遠親臨現場，與眾多來自文學、漫畫、出版及藝術領域的嘉賓、民眾及親子家庭，一同為這場閱讀盛宴揭開序幕。

文化部長李遠（左）參觀「互動書展—GoGo 冒險去！」展區，現場體驗互動科技所帶來的沉浸式閱讀體驗。（文化部提供）

李遠昨日致詞時表示，從今年1月開始文化部預算被刪減到現在，一年已經過了三分之一，「不能因為預算被刪就停滯所有事情，反而應該逆勢操作。」他回顧，從年初的台北國際書展，在沒有媒體宣傳預算的情況下，出版社努力地賣出更多書，而他也天天到書展，寫了12篇社群，推薦總統、行政院長書單等。書展後，庄頭書市也接棒在全國各縣市遍地開花，今年9月文化部更將在台中辦理第1屆「台灣國際兒少書展」，未來每年將在不同縣市辦理。

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台灣原創IP角色「阿甯咕」深受大小朋友喜愛。（文化部提供）

同時，去年推出的「繪本及圖文書創作新秀獎勵」已選出最終30位獲選者，將以1年集訓，希望最終完成的作品有機會走上國際市場。

李遠亦預告，將繼續努力爭取預算，希望明年能辦理鼓勵繪本創作的「金繪獎」，加上原本的金鼎獎、金典獎、金漫獎，成為出版界的「四金獎項」，更希望針對國內「四金」及國際性重要獎項中獲得創作類別的得獎者，提供「下一本作品」獎勵，獎金60萬元。

文化部表示，今年閱讀日特別以兒童及青少年為主，運用100本精選書籍，集結各式各樣文本改編的精采演出、互動書展與說故事等，一系列閱讀與表演藝術的跨界文化體驗活動，希望讓閱讀從紙本走進生活、走進人與人的連結，也走進孩子們的成長記憶，讓文化向下扎根。

其中，互動書展「GOGO冒險去！」以經典文學《唐吉訶德》的冒險精神為靈感，打造充滿奇幻元素的沉浸式探索場景，吸引親子進入書中世界展開一場閱讀冒險。現場亦展出百本精選圖書，涵蓋繪本、童書、漫畫及科普等類型，讓大小朋友沉浸在動靜皆宜的閱讀環境中。

連續2個週末登場的「腦內飛創新書市」，集結全台20家特色書店與文創品牌，融合書籍、藝術與美食，打造兼具知性與趣味的閱讀市集。活動更首次結合「台語家庭集點活動」，鼓勵家庭共讀繪本、參與音樂會與戲劇演出等27場台語活動，推動母語學習進入生活日常。詳詢「2025世界閱讀日網站」。

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