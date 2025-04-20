音樂劇囍宴 邀觀眾共創城市文化季

音樂劇《囍宴》將於8月重返舞台。（華文環球藝術娛樂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕改編自李安電影的音樂劇《囍宴》， 將於8月重返舞台，主辦單位策畫一項邀觀眾共創的活動「囍宴：城市文化季」，自今（20）日起率先起跑，觀眾可以參與線上投稿說出心中的「家」，也有機會獲得演員「為你讀出那句沒說出口的話」。

《囍宴》音樂劇由美國百老匯資深創作團隊與台灣團隊聯合開發，以原創音樂與當代舞台語言重新演繹主角偉同、Simon與父母之間在「愛」與「理解」中的拉鋸。2024年在台灣首演，今年重返舞台，卡司陣容包括來自美國的華裔創作歌手Will Jay（劉偉男）、女歌手閻奕格、演員苗可麗、羅北安與聶雲，以及張擎佳、張芳瑜、薛定洲、藍紫綾等音樂劇演員。

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為呼應劇中跨文化與世代間對話的主題，今年特別策畫「囍宴：城市文化季」，延伸「家的形狀不只一種，愛也從不只有一種模樣」的核心概念，期待能回應一個提問：「當我們離開劇場，那些沒有被說出口的愛，是否還有空間延續？」透過參與式行動設計，邀請大眾成為說話的人、聆聽的人，甚至是那句話的主人。

計畫內容包括「家的形狀」投稿計畫、「我想對你說的話」朗讀計畫、「我們說了什麼，他回了什麼」城市語錄牆等。，《囍宴》音樂劇將於8月22至24日在衛武營歌劇院、8月30日至9月7日在台北表演藝術中心大劇院演出；活動詳情可詢專網（https://reurl.cc/xNa35L）。

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