【家庭plus．徵文大拼盤】離婚 誰說了算

圖／陳佳蕙

小倆口總會鬥嘴吵架，離婚掛嘴上，家長或朋友、親戚聽聽也就是了，別跟著起鬨……

圖／陳佳蕙

〈要有遠見〉家有毒姑 興風作浪

文／辛夷（新竹市）

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我家有四個女兒和一個弟弟，媽媽管教特別嚴格。雖然我們都知道她對弟弟格外疼愛，但他未來的婚姻似乎充滿挑戰，因為除了母親，還有我們這四個俗稱「毒姑」的姊妹。從小，我們就被叮嚀不得干涉弟弟的事，對他的妻子更要敬畏如母，這也算是母親的遠見。

相比之下，大伯父家的狀況就沒這麼平衡。堂姊一直看不慣堂弟的老婆，經常製造事端，讓夫妻倆生活不得安寧，甚至慫恿伯母施壓，逼他們離婚。最終，堂弟媳受不了這種干涉，留下孩子，選擇離開。後來，堂弟迎娶了堂姊認可的媳婦，這場家庭風暴才落幕。

如果單看家庭結構，我家四個女兒對媳婦的「威脅」應該更大，但因媽媽有先見之明，不允許我們成為「毒姑」，我們自然也不會像堂姊那樣肆意干涉別人的婚姻。然而，伯母對堂姊言聽計從，連媳婦的去留都由她決定。我們從小便受堂姊欺壓，不敢置喙，但說到底，真正無辜的，還是那個孩子。

〈自己做主〉不離 是因為眷戀

文／玉燕（台中市）

婆婆跟媽媽對於我該不該離婚，兩次不同事件，有著相反意見。

老公外遇時，媽媽說：「忍耐吧！男人有錢拿回家，小孩有養就好。妳不再年輕又沒工作，只要他不提要離，妳先努力挖他的錢。」婆婆則是說：「我也管不了他了，他一直都是如此花心，妳想離就離吧！他跟他老爸一個樣。」

老公工作不順，還偷拿我證件辦現金卡讓我負債。婆婆說：「我只能生他身，無法生他的心，你們是夫妻，有難不是該同當嗎？兒子結婚了就是妻子的，妳這樣就要恩斷義絕太無情了。」媽媽說：「娘家沒要他的聘金，沒貪過他的榮華富貴，現在連基本的信用都要被他連累，這婚姻該離，不該賠垮自己。」

兩次我都沒有離，也許那時我的個性優柔，心腸軟，總想著，不離還可以想著可以離，一旦離了就是離了。

後來，我也體會出，當對婚姻、對那個人已沒有任何眷戀時，根本不會想去問誰的意見，或是聽誰的建言，很自然地能有多遠就想離對方多遠，離不離婚自己就決定了。

〈衡量得失〉感情不值 利益才給力

文／Maggie Chen（台南市）

從小就聽過「夫妻，勸和不勸離」，尤其是如果已經有了孩子，真的沒有人會希望孩子在單親的家庭中成長。

我的一位閨密，她跟老公是從學生時代就認識，一路走來都是甜甜蜜蜜。閨蜜從來沒想過老公會因為去讀碩士，而跟同學發生外遇……讓她傷透了心，也對人性徹底失望……

周遭知道內情的朋友，都因為男方實在太可惡，寧願「勸離不勸和」，因為在老婆忍無可忍、跟老公攤牌後，他毫無悔改的意思，也絲毫不眷念他們近20年的感情。不斷爭吵後，閨密終於死心了，她要求帶女兒離開，擔心孩子因父母離婚，沒能受到妥善的照顧。

沒想到男方的父母捨不得孩子，反而開始跟出軌的兒子施加壓力，因為兒子將來要繼承家業，所以不敢跟父母鬧翻。於是，出軌的男主，衡量一切得失之後，居然幡然悔悟，最終回歸家庭，跟小三徹底了斷。這也讓我大開眼界，原來離婚，「利益」說了算呀！

〈旁人別亂〉公親變事主 別出意見

文／林秦（高雄市）

如果說結婚是兩個家族的事，那麼離婚就應該只是兩個人的事。畢竟婚姻中的酸甜苦辣，如人飲水冷暖自知，只有當事人才能了解箇中甘苦，他人沒有置喙的餘地。

親友聽聞夫妻要離婚，往往基於「勸和不勸離」的傳統觀念，多半會勸雙方冷靜想一想，不要衝動；當然也有的人會說離好了，認為長期爭吵不如各自安好。問題是夫妻當初說要離婚，可能只是說氣話罷了，若真的聽了他人的意見離婚了，事後反悔了，那麼當初那個倡議離婚的人，恐怕就會變成眾矢之的。畢竟，人性多半習慣檢討別人，卻很少會反省自己。

因此，若聽到夫妻要離婚的消息時，旁人最好謹言慎行，記住「沉默是金」。因為離婚就是倆口子的事，旁人若敲邊鼓，最後恐怕會「公親變事主」，捲入不必要的紛爭，我們何必去蹚這池渾水呢？

離婚，誰說了算？當然就是當事人說了算。

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