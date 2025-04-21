【藝術文化】創作新秀獎勵陪伴計畫開跑 李遠加碼辦理繪本及圖文書學校

「繪本及圖文書獲獎勵說明會」以分組方式進行。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部去（113）年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，首次徵件即多達920件申請，經專業評審數月評選後，最終選出30位獲獎者，於昨（20）日參加文化部啟動後續陪伴計畫的說明會，文化部長李遠更在會中宣布，將進一步辦理「繪本及圖文書學校」，提供更多有志於繪本創作的人參與。

培力導師莊世瑩（藍衣）與獲獎勵者進行第一次小組共學。（文化部提供）

李遠表示，繪本的文字翻譯相較於文學作品快很多，所以是在漫畫以外，最有可能快一點讓世界看見台灣的機會，這是他選擇首推繪本創作的原因。因此，在選出新秀之後，緊接著要辦理「繪本及圖文書學校」，除了培育入選的30位新秀，也要開放給更多有志於繪本創作的人參加，希望藉由更多產業界專業人士的陪伴及課程，大家一起學習，期盼藉此建立起健全的產業鏈，並做為其他產業的參考模式。

請繼續往下閱讀...

此外，李遠也指出，接下來他要積極爭取預算，希望明年在原來的金鼎獎、金典獎、金漫獎3金外，辦理第1屆的「金繪獎」，同時鼓勵出版社與有經驗的繪本創作者共同提案申請繪本出版補助，以及針對獲得4金或國外重要獎項的創作類別得獎者，提供「下一本作品」60萬元獎勵。

首次新秀獎勵的獲選者，包含已經創作過一些IP但未曾出版繪本、很會畫卻找不到出版社、會畫但需要文字配合的創作者。昨日說明會上，由出版編輯、外譯推廣相關專家組成的8位文化部外聘評審委員，或親自出席、或透過線上方式，與獲獎者分享對評審及台灣繪本創作、出版的觀察與心得，評審委員認為，參選者能夠脫穎而出的關鍵，在於是否從創作者的「我」，引起出版社相關人的「我們」注意，最終感動讀者「他們」。

繪本及童書編輯高明美提到，如何展現故事轉化、文學轉譯及更大格局社會關懷等功力，是繪本可否成功及未來培育課程的重點；台東大學兒童文學研究所教授游珮芸提醒，「不要忘記想要感動的那個人」，保持熱情與讀者對話是相當重要的；作家、繪本評論人賴嘉綾也說，創作不僅是抒發情感，也是服務社會的遠大工作。資深童書編輯吳文君則指出，有許多家長帶著小朋友一起創作投件，非常真誠、圖畫充滿想像力，很有可能成為未來的繪本作家。

將於後續1年陪伴計畫擔任「培力導師」的6位評審，昨日也分別與其所帶領的5位獲獎者，展開第1次小組共學。兒童文學工作者莊世瑩及中華民國兒童文學學會理事張文婷皆提醒30位獲獎者，未來的1年是個「共創」的過程，除創作以外，要學習與編輯、印刷、企畫、行銷、版權等各個階段的人共同合作，因為唯有大家一起對作品的支持與照顧，創作最終才能到讀者的手上。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法