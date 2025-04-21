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【自由副刊】 小冰／愚者之書
◎小冰
◎小冰
我剛完成一部自傳，並且即將自費付梓出版。
有些人知道之後，充滿質疑，一個默默無名、沒有豐功偉業的凡人，何以值得書寫？似乎只有課本中的偉人，或是媒體鎮日傳播的業界鉅子才能被看見，因為他們具備成功的典型，只要看過那些奮鬥不屈的過程，就能把過於平凡的自己投射成巨匠，至少提供了窺視，方能為他人的偉大張揚旗鼓或嗤之以鼻。
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但愈是平凡的人，應該愈要寫自傳，因為除了自己以外，不會有人為你留下隻字片語。盤整獨特的光陰，純然屬於自身的命題與流轉，細數所有辜負與被辜負的人事與物件，完成愚者之書，肯定是一項很與眾不同的特異功能。
試著想像，如果你這麼不重視自己，那麼先從取消規畫已久的長假旅遊開始，就會知道我在述說什麼了。●
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