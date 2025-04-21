【家庭plus．X碰到了Y】Incel男人 老拿好人牌

圖／達志影像

文／吳娟瑜

立威從小希望自己能夠人如其名「立下馬威」，在女人圈裡威風凜凜，但是老天爺似乎跟他開了個玩笑，他一直交不到女朋友，人到30歲還是處男一個，就算鼓起勇氣跟女同學、女同事告白，通常也是看到睜大眼睛的girl們，大聲尖叫：「你不是開玩笑吧！我一直把你當閨密，一點也沒有別的意思耶！」

數次打退堂鼓的立威，逐漸滅熄了心中的欲望，這一生大概就是孤家寡人過日子了。

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立威本身條件不錯，目前待在一家房屋仲介公司，5年下來，磨練得能言善道，業績雖普通，但還能過活。

老爸老媽只會偶爾叮嚀一句──如果有合適的女孩，帶回來看看吧！

講是這樣講，還不算給到壓力，只是立威表面上不急，內心卻是焦急得很，總不能一輩子都做曖昧女性「友情以上，愛情未達」的「亞情人」。

自己有工作，長得雖不挺帥，至少有模有樣，人品誠懇正直，卻沒有女生看得上眼。連其貌不揚的老同學阿勇也結婚生子，自己卻一直單身，這其中原因在哪裡？

直到最近一部轟動全球的Netflix劇情片《混沌少年時》引發大幅度討論Incel，才讓他恍然大悟。

Incel（指非自願單身involuntary celibate的簡稱），也有TEL（true forced loneliness真被迫孤獨）的說法。

這是特別指稱年輕男性，在現實社會由於經濟條件或其他非自願的原因，而無法找到女朋友。

立威回想自己的交友經驗，終於明白如下兩個狀況：1.他雖然衣食不愁，但也沒有絕佳的經濟條件，每個月還須給爸媽孝親費，所以邀請心儀對象時，出手難免不是很大方。2.他個人面對客戶可以侃侃而談，但是面對想追的女生卻常辭不達意，一點也沒有意氣風發的神情，讓對方感到有充滿希望的前景。

〈專家提點〉找出20%的希望

《混沌少年時》有一句更令立威驚愕，「80%的女性會被20%的男性所吸引」，20%有吸引力的男人是「Alpha型」，具有魅力又強壯的男性，性經驗豐富。而「Beta」型男性，常給女性情感支持，反而被支持Alpha理論的男性所不齒，認定那是錯誤的追求模式。

注意到這個訊息，立威整個人「定」住了，難道這些年所塑立的「暖男」形象錯了嗎？難道這些像哥兒們的女性朋友只是「騎驢找馬」，把他當踏板嗎？

「自己是80%女性所排斥的對象嗎？」一想到如此，立威陷入苦境而心灰意冷。

我問立威常去的交誼場所是哪裡？立威回答夜店或居酒屋。「請問20%不會排斥你的女性通常在哪些地方出現呢？」

立威終於釐清一個事實──自己雖不見得是那20%受80%女性歡迎的高富帥男士，至少還有另外20%的女性會看到自己的「好」，切不可輕易放棄啊！

「你的好在哪些方面啊？」我追問立威，談到這裡，立威眉開眼笑地說：「我有三好，一定還有機會。」立威的三好是：好喜歡成長、好喜歡運動、好喜歡分享。

「對！你的內在條件比外在條件還扎實，不愁碰不到20%有眼光的女生哦！」我這麼一說，立威終於鬆了口氣，他決定了新的追求策略。

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