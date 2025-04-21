【家庭plus．親子會客室】潤滑兩代 兒子做得好

潤滑兩代 兒子做得好

文／曾維瑜

兒子這學期選修了柔道課，執教老師是曾為柔道教練的外公的學生。

暑假期間，因緣際會的一個場合，外公很得意地介紹了自己的學生跟自己的孫子認識，雙重的得意讓阿公很開心。一來自己的得意門生現在在國立大學任職，二來孫子對自己的專業「柔道」感興趣，某種程度像是一種世代的傳承。

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開學後上了第一堂課，兒子回來說老師要求必須自備柔道服，趕忙向外公求救，外公外婆高效地在當日就將柔道服整理好寄出，讓孫子隔日收到，我跟老媽說：「你們對孫子和孩子的差別待遇也太明顯了。」老媽忍不住哈哈大笑。

古時孝順的老萊子得親自下海綵衣娛親，現代的我若要讓爸媽開心，最簡單的方法就是把兒子快遞回爸媽家，不但吃素的外婆會事先幫孫子準備好牛肉麵當消夜，外公還會親自開車去高鐵站接孫子。

我很高興兒子跟爸媽相處得好，我自認不是一個溫良恭儉讓的女兒，老實說兒子比我討喜多了，兒子跟他的爸爸一樣，跟所有人都可以相處得很好，面對外公外婆有時的叨念，我常不自覺要回嘴，但兒子很沉得住氣，應對總是相當得宜。

把兒子教養成一個受外公外婆疼愛的孫子，也是一種我對爸媽的孝順吧，15歲就離家北上讀書的我，如果和爸媽之間存在任何時間與空間的隔閡，幸運地，現在有了兒子可以補上，圓滿成三代之間的融洽。

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