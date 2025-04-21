【家庭plus】我家的餐桌

圖／丁綉慧

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菜色說明：小可頌剛出爐的層疊酥香脆總讓人無法抵抗，買了一大袋卻又常忘在冰箱角落變得軟乾扁塌。烤箱復熱總不易掌握溫度，常焦化成可可風味，口感風味盡失。於是請出百搭的雞蛋幫忙、微波爐加熱，完成這道可頌快速回春料理。

兩顆雞蛋加上鹹香起士絲打散成蛋液，將可頌均勻沾附蛋液靜置3～5分鐘，讓麵包體充分浸潤、吸收蛋液，再以中火微波至蛋液凝固即可。搭配自種新鮮薄荷葉、撒上有機粉紅玫瑰碎、飾以純度70%巧克力片，配上一杯鮮奶或熱咖啡，若將薄荷、可可溶入熱飲中，可頌也能切小塊蘸著吃，猶如復刻油條佐杏仁茶的美好滋味。

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自己準備的繽紛春色早午餐，讓人心中暖洋洋。（文、圖／丁綉慧）

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