【藝術文化】98歲高齡自當策展人 李再鈐史博館「穿越世代」回顧一生創作

高齡98歲的李再鈐身體健朗，還自己策展。後方為其2007年作品《太一》。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕7年前91歲的李再鈐在「美術家傳記叢書」發表會上說，期望文化部的出版計畫可以再加速，因為不是每個藝術家都能像他活得一樣老，老到來得及看到自己的傳記被出版。7年後的李再鈐以高齡98歲首次在歷史博物館開個展，原本館方建議個展名為「跨越世代」，但他覺得自己沒那麼偉大，於是，他帶著「穿越」世代的心情，自己當起策展人，昨（21）日舉辦開幕式。

作於1983年的〈低限的無限〉（後），在北美館展出時，因有人指某個角度看似象徵共產主義的紅星，而遭檢舉要求改色，引發所謂「紅星事件」，李再鈐坦承，事件發生後他內心很受傷，因為他的創作與政治無關；前方為2008年的雕塑裝置〈跳石仔〉。（記者凌美雪攝）

史博館是第一個「國家畫廊」，李再鈐說，他在年輕時看到恩師溥心畬在此辦展覽，就打從心底羨慕與嚮往，等了80年，如今終於「圓了畢生大願」。展覽以3大展區完整呈現李再鈐的藝術風貌，「低限無限」傳達其受西方低限主義與《道德經》、《易經》思想的啟發，代表作如引發「紅星事件」的〈低限的無限〉系列及〈跳石仔〉等；「元」展區表達哲學與幾何的交會；「往昔情懷」則是傳統與現代的對話，展出書法、水墨、彩墨畫及小型雕塑等新作。

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「往昔情懷」展間有不少近年新作，左後方為2024年的〈水墨海景〉。（記者凌美雪攝）

即便已高齡望百仍勤勉如常的李再鈐說，既是回顧，怎能沒有「近作」，因此，2023至24年的作品為數頗豐，也讓人見識到他驚人的意志力。李再鈐在展覽畫冊後面親筆手寫自述提到，「今天呈現在諸位面前的拙作，都是塵世的腳跡，時程已逾一甲子，有新、舊，有展過、沒展過，有傳統、現代，或平面、立體，也有水墨、書法，五花八門，頗嫌繁瑣冗雜，已違展示原則，無妨只作回顧。」

戰後來到台灣的李再鈐，經歷戒嚴時期北美館的「紅星事件」，與解嚴後身為「外省人」的身分認同問題，自述嚴謹而興味地過著每一天，且慶幸存活在這塊自由又安樂的土地上。至今習慣每星期有好幾天到北海岸看海、聽海，也透過創作記錄了金山外海曾經發生的油污事件及其影響，展覽中包括2008年的雕塑裝置〈跳石仔〉、2022年集結成冊的速寫詩集《跳石仔的哭泣與呼聲》，以及2024年的〈水墨海景〉等，都傳達了他對台灣這片土地的愛與關懷。

文化部長李遠參觀展覽後驚嘆，作品中一點都看不出年齡、歲月的痕跡，依然如此有力量及前衛，給了這代人很大的鼓舞，「謝謝李再鈐引領我們這代人在藝術的養分長大，好歹大家還有文化。」

史博館「穿越世代—李再鈐個展」，展期至6月8日。

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