【藝術文化】陳澄波小行星命名頒贈典禮 台博館辦微型展

中央大學副校長陳文逸（左）頒贈陳澄波小行星銘牌予陳澄波文化基金會董事長陳立栢（右）。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕全球首顆以台灣現代美術先驅命名的「陳澄波」小行星，昨（21）日在國立台灣博物館鐵道部園區舉辦小行星命名頒贈典禮及微型展。文化部長李遠表示，陳澄波小行星的發現，加上臨時編號為「2005EW228」的巧合，可說見證了藝術與科學結合的命中註定；陳澄波後人則表示，未來將會更認真思考行星命名的意義，並努力發揚陳澄波精神。

國立中央大學天文研究所教授葉永烜院士進行科普短講，並說明「陳澄波小行星」將於今年6月10日前後最接近地球。（文化部提供）

頒贈典禮由國立中央大學副校長陳文逸代表，頒贈陳澄波小行星銘牌予陳澄波文化基金會董事長陳立栢。因為中央大學從2006年開始的鹿林巡天計畫，不但發現台灣史上的第1顆彗星，後來也陸續發現800多顆小行星，其中已有約100顆獲得命名的權利，主要表彰對台灣有深遠貢獻與影響的個人及團體，「陳澄波」小行星即為其一。

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「陳澄波」小行星於2007年8月6日由中央大學鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，隨後由中央大學天文研究所教授葉永烜提議命名為「陳澄波」，最終於今年1月獲國際天文學聯合會（IAU）正式通過並公告，永久編號「661666」，並取得正式命名。「陳澄波」小行星直徑約2.2公里，繞行太陽一圈4.63年（軌道週期），預估今年6月中旬最接近地球，屆時可透過較大的望遠鏡攝影長時間曝光拍到。

陳文逸表示，陳澄波以畫筆記錄台灣，為這片土地留下眾多感人至深的作品，在大時代下具有高貴的靈魂，很榮幸以「陳澄波」為小行星命名。學生物的李遠則說，他始終認為富有想像力的藝術與實事求是的科學，兩者間應該進行溝通，正如台博館正在展出的「走揣．咱的所在：陳澄波百三特展」，就呈現藝術及科學對話最好的示範。

「陳澄波百三特展」將在台博館鐵道部園區展出至5月11日，同場加映「陳澄波小行星微型展」，民眾憑門票票根，於明（2026）年3月1日前至台南台博館觀看「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景特展」，還可享免票優惠。

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