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【藝術文化】第7屆周夢蝶詩獎揭曉 陳坤琬 王柄富 周先陌並列首獎

2025/04/22 05:30

第7屆周夢蝶詩獎決審會議昨（21）日下午舉辦，由高師大國文系教授曾進豐 （右起）主持，詩人陳育虹、陳義芝與羅智成擔任評審。（周夢蝶詩獎學會提供）第7屆周夢蝶詩獎決審會議昨（21）日下午舉辦，由高師大國文系教授曾進豐 （右起）主持，詩人陳育虹、陳義芝與羅智成擔任評審。（周夢蝶詩獎學會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由周夢蝶詩獎學會主辦的第7屆周夢蝶詩獎決審結果昨（21）日揭曉，由詩人陳育虹、陳義芝與羅智成擔任決審評審，最終選出3件獲獎作品，分別為陳坤琬《鹿和羽毛》、王柄富《春天讓我們想懲罰自己》、周先陌《赤子》，經評審決議，3位不分名次，並列首獎，各得獎金10萬元整。評審團表示，3件作品各具風格，分別展現對內在情感、象徵書寫與社會現實的細膩觀照與詩意構築。

《鹿和羽毛》以虛實交錯的象徵形構個人神話。評審陳育虹指出，詩人透過鹿與羽毛的形象構成一種「輕盈的清純」，掌握詩思與情思，並以羞澀但靈巧的筆法，營造出耐人尋味的閱讀節奏；羅智成則表示，雖然單篇觀感較弱，但連作系統性高，是一部需要慢讀與多層解讀的耐讀之作。

《春天讓我們想懲罰自己》則以溫柔內斂的筆法描寫難以言說的心理經驗。陳義芝認為作者書寫深沉、含蓄，擅於將「分合對照」的結構轉化為詩意語境，作品富有餘味；陳育虹則認為詩作已趨成熟，雖技法穩定，但稍可預期。

至於《赤子》，則被3位評審一致認為極具辨識度與實驗精神。羅智成指出，作品融合詩化語言與本土母語，處理家族與記憶主題時情感強烈，是「覺醒一代」的代表風格；陳義芝則肯定其敘事與意象交織，語境雖顯朦朧，卻能牽引讀者深入探索；陳育虹讚賞作品中以平實語調書寫家族悲歌，於抽象與現實之間取得絕佳平衡。

周夢蝶詩獎學會表示，本屆周夢蝶詩獎呈現台灣當代詩人在語言實驗、內在探問與文化視野間的多元風貌，展現詩歌的時代感知。

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