【家庭plus．生活停看聽】餃子姑娘 複製家鄉味

文／情琳

「小姑娘好生氣，她左手和右手各拿一把菜刀，用力朝著桌上的豬肉餡剁剁剁……」我一邊說，一邊以手為刀朝著孩子們的手腕連續捶了好幾下，又癢又疼的感覺讓孩子笑著閃躲。

「然後她還是很生氣，小姑娘就把豬肉餡往桌上又拍了好幾下；還不解氣，最後拿筷子又戳，胡亂攪拌一頓。」我一邊說，一面示範又拍又戳的動作，手都拍紅了，孩子們看了又是一陣爆笑。這是我們在無錫飯桌上的經典故事──餃子姑娘。

請繼續往下閱讀...

無錫菜品口味偏甜鮮，對極了我這泡糖半世紀的胃，唯獨餃子卻是最熟悉的陌生人。加入豬肉、蝦仁、雞蛋甚至荸薺的三鮮水餃是當地人喜愛的口味、鮮肉灌湯水餃吃起來更像小籠包、香菇青菜加上豆腐丁像極了韭菜盒子的滋味，竟然也出現在水餃的內餡。琳瑯滿目的選項，卻沒有那份最熟悉的家鄉味。

想要親手重現經典滋味，實際上卻困難重重。為了發洩這份想而不得的失落，溜到了嘴邊的抱怨，反而成為孩子們桌前最期待的故事：「從前從前，有一個小姑娘她出生在養很多很多豬的小村子，所以她一日三餐總是換著花樣吃豬肉，肉燥飯、滷排骨啊，她吃到好膩好膩，覺得自己都快變成小豬了。」當時還稚嫩的女兒睜大眼睛，一邊扒飯邊問：「真的變成小豬了？」「沒有，小姑娘想嘗試新的食譜，她想包水餃。可是水餃需要好多材料，偏偏今天她去市場只買到一點點高麗菜……」兒子問：「那她餓肚子嗎？」我搖搖頭：「那倒沒有，只是又只能再吃一天豬肉。」

隨著時間推移，水餃姑娘的成功之路遙遙無期。一下子豬肉太腥；另一天買不到酒；又或是少了蔥頭……每次故事說到這裡，孩子們都有了默契：「今天還吃小豬肉。」

直到某次偶然路過了極少前往的百貨商場，卻與故事的結局不期而遇。貨架上竟然同時有著翠綠的高麗菜，新鮮的後腿肉和我遍尋不得的米酒，彷彿是命中注定一般。時隔半年，我終於能把最後一段故事接上：「剁完肉餡，最後包上餃子皮就完成了。」我指著桌上一大盤餃子：「喏，這就是餃子姑娘做的餃子了。」孩子們興致勃勃，桌上的餃子也吃得更帶勁了：「成功了，成功了， 這次餃子一百分。」不知是時間的醞釀或是故事的渲染，明明手法不入流的餃子竟是格外美味。

即使事隔多年，也回到台灣，逢吃餃子的日子，不再稚氣的兒女仍對餃子姑娘的故事念念不忘。或許只有配上獨特的故事，才有那份最特殊的好滋味。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法