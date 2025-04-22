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【家庭plus．香草隨食札記】昭和草 戰火救命草

2025/04/22 05:30

新翻整裸地，或焚燒後山林，昭和草總能率先發芽，蔓延迅速。新翻整裸地，或焚燒後山林，昭和草總能率先發芽，蔓延迅速。

文、圖／蔡以倫

剛翻整的田地上冒出一株高大野草，十分顯眼。紅色管狀花悄然垂掛，隨後綻放出如蒲公英般絮狀花朵，種子隨風飛舞，空中盤旋。這株「昭和草」，味如茼蒿，又稱山茼蒿、野茼蒿。因具微毒性，應避免多食。

昭和草原生於非洲，廿世紀經中國傳入台灣及南洋。二戰期間，日本南進南洋，食物短缺，以此草充飢。民間流傳，日軍以飛機撒種，供士兵採摘，因而有「飛機草」別稱。

不過，昭和草種子有飛行結構，依賴風力即可傳播，「飛機播種」說法略顯誇張。事實上，昭和草戰後才出現在日本本土，如今台日皆稱「昭和草」，可能是源於日治時期留下的文化印記。

巧合的是，1930年代，中國共產黨紅軍在海南島也遭遇糧食匱乏，採摘野草果腹。如今中國稱為「野茼蒿」的植物，當時被尊為「革命菜」，賦予艱困時代光榮象徵。

昭和草能在戰時救飢，與其「先鋒植物」特性有關。新翻整裸地，或焚燒後山林，總能率先發芽，蔓延迅速。嫩葉煮食，質地細緻、風味似茼蒿，深受青睞。

然而，現代藥理研究指出，菊科昭和草，與藥用植物「千里光」為近親，全株含肝毒性生物鹼，長期食用恐致肝病或癌變。所幸毒性與苦味遠低於千里光，川燙熟食，可為應急食材。

昭和草還具有「化感作用」，會釋放物質抑制周圍植物生長。若長於農園內，影響作物產量。農家常拔除餵飼禽畜，形同「一物剋一物」，展現傳統農村生態智慧。隨都市化與除草劑濫用，昭和草漸稀，相關記憶也消逝。

遠從非洲飄洋而來，種子在東亞落地生根。戰火紛飛之際，成為救命之草。生命力與歷史交織，值得記錄與珍視。（作者為淡水香草街屋主人）

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