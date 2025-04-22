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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．婚姻研究院】夫妻應對 一團和氣

2025/04/22 05:30

夫妻應對 一團和氣夫妻應對 一團和氣

文／劉彥蘭

近日，我到公司附近的一家早餐店用餐，這家店由老闆娘獨自掌廚。她製作早餐時動作俐落、從容不迫，展現出一種令人佩服的優雅氣度。老闆則專注於整理桌面和清潔工作，夫妻間的分工合作十分和諧。

有一次，老闆在廚房裡找東西，頻頻向忙碌的老闆娘詢問物品的位置。當時，老闆娘正忙著準備多位客人的餐點。我以為她可能會因此感到不耐煩，沒想到她竟然停下手邊的工作，親自到廚房幫老闆找到所需物品。隨後，她回到爐台，語氣溫和地笑道：「老公，你是不是該換眼鏡了？」老闆則幽默地回應：「是眼睛都在看美女啦！」

這一幕讓我忍不住對他們說：「你們個性真好。」一大早在這裡用餐，心情舒暢，因為這對夫妻的好個性和好心態，正是和氣的祕訣，令我見賢思齊。

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