朱團第2季好朋友們音樂會 大提琴、笙、小號、電吉他 、電子人聲「與擊樂交鋒」

陳世霖（中）以大提琴單挑打擊樂團，笑說挑戰性很大，排練時就已火力全開。

（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團每次推出「好朋友」企畫，總讓人在耳目一新之餘又覺得精采好聽。在昨（22）日舉辦的第2季音樂會主題宣告記者會中，今年的「打擊樂與他的好朋友們」全員到齊，除朱團團員之外，還有大提琴家陳世霖、笙演奏家陳麒米、小號家侯傳安、電吉他演奏家AZeR吳欣澤與電子人聲樂團尋人啟事，談到即將在音樂會呈現的曲目，都直呼很具挑戰性，卻也充滿期待。

人聲樂團尋人啟事表示，與打擊樂團合作感覺像組成了一個新樂團，充滿新鮮經驗。（記者凌美雪攝）

藝術總監朱宗慶則表示，這不僅僅是獨奏家與樂團的合作關係而已，每一種音樂形式，都能帶給樂團全新的刺激與撞擊，每次自己都感到訝異的是，「竟然還能有這麼多不同的樂器種類，能與打擊樂一起探索新的可能！」

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笙演奏家陳麒米認為即將演出的新曲《織》具備很強的渲染力。

（記者凌美雪攝）

昨天發布會上搶先曝光2首曲目片段，由朱團攜手熟悉的老朋友長榮交響樂團特約大提琴首席陳世霖，演出駐團作曲家洪千惠改編皮亞佐拉經典〈Fugata〉、〈Night Club 1960〉的組曲《流轉的華彩》，大提琴的悠長低迴，與鐵琴、馬林巴木琴的延音共鳴相互呼應，再搭配上邦哥鼓、康加鼓與木箱鼓等節奏聲響，為探戈音樂增添迷人魅力。

小號演奏家侯傳安幽默笑說自己也是朱宗慶打擊樂教學系統家長，希望孩子從小有好的開始。

（記者凌美雪攝）

「尋人啟事」與朱團一起呈現作曲家櫻井弘二所寫《擊樂與人聲的一期一會》的〈聽見你看見我〉段落，可以聽到平常屬於「無伴奏」的人聲樂團，如何在加入打擊樂聲響後，產生從未出現的音色交鋒，而且嘗試讓每一位歌者都配上一組效果器，迸發出全新的人聲面貌。

AZeR吳欣澤說，一直覺得朱團很神奇，演出的樂曲都很複雜，卻沒有指揮，很高興有機會合作一探究竟。

（記者凌美雪攝）

音樂會還將呈獻朱團團員盧煥韋為台灣國樂團笙首席陳麒米量身訂作的新曲《織》，以笙具有的古老吟唱感和綿延音色獨奏開場，將口說吟唱傳統中的穿引言說方式，轉化成笙和打擊樂器的交織；現任教於台藝大的小號演奏家侯傳安，挑選了美國作曲家內森．多特雷（Nathan Daughtrey）的〈一躍而起〉（Bounce），透過華麗的「雙吐」、「大跳」等吹奏技巧，和打擊樂展開橫跨古典與爵士的精采跳躍；電吉他手暨西塔琴演奏家AZeR吳欣澤，則將與樂團在美國作曲家伊凡．特雷維諾（Ivan Trevino）的〈A Spiral Made of Wires〉中，展現橫跨流行樂界的激昂熱情。

在好朋友們接力登場前的開場曲目，朱團將重現洪千惠所寫的〈蛇年的12個陰晴圓缺〉，以打擊樂模擬白蛇與法海之間的鬥法過招，邀觀眾重溫《白蛇傳》裡的精采故事。朱團表示，此曲創作於2001年，由史特拉斯堡打擊樂團與朱團共同在法國以現代音樂著稱的38度獅吼藝術節首演，造成極大轟動，可說是超應景的「蛇年代表作」。

「打擊樂與他的好朋友們」音樂會巡演，將於5月17日在台北國家音樂廳、6月7日在台中國家歌劇院大劇院、6月8日在高雄衛武營音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

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