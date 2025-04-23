【藝術文化】乙未之役130週年 台史博推系列活動反思戰爭

《1895台北圍城》VR影片讓觀眾身歷其境回到清末台北城。

（台史博提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣歷史博物館與客家委員會客發中心合作，將於5月起推出「乙未之役」系列活動，透過專家學者第一手史料導讀、結合VR沉浸式體驗以及走讀活動等，帶領民眾認識130年前的「乙未之役」，其背後錯綜複雜的歷史脈絡與人物故事，以及當時台灣人所展現的強韌生命力，同時思索戰爭記憶在當代社會中的意義。

台灣史教授吳密察講座主題「1895年劉永福的『抗日』」，圖為劉永福水陸大勝圖。

（台史博提供）

首場講座將由知名台灣史教授吳密察於5月25日開講，以「1895年劉永福的『抗日』」為題，提供多元的視角重新認識這位歷史人物。6月22日則由台史博研究組長陳怡宏，從畫報、錦繪及照片等非文字資料出發，探討乙未戰爭中記憶建構與詮釋權的角力。最後是7月27日由台大歷史系教授李文良，解析南台灣「火燒庄戰役」的慘烈經過與六堆客庄的英勇抗戰。

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此外，台史博也將於5月24日至6月7日推出《1895台北圍城》VR影片，讓觀眾身歷其境回到割台風暴下的清末台北城；另於5月25日至7月31日期間，台史博湖畔圖書館也將推出「乙未之役：翻閱歷史中的戰火風雲」主題書展。詳詢台史博官網（https://www.nmth.gov.tw/）。

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