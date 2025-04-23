自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】乙未之役130週年 台史博推系列活動反思戰爭

2025/04/23 05:30

【藝術文化】乙未之役130週年 台史博推系列活動反思戰爭《1895台北圍城》VR影片讓觀眾身歷其境回到清末台北城。
（台史博提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣歷史博物館與客家委員會客發中心合作，將於5月起推出「乙未之役」系列活動，透過專家學者第一手史料導讀、結合VR沉浸式體驗以及走讀活動等，帶領民眾認識130年前的「乙未之役」，其背後錯綜複雜的歷史脈絡與人物故事，以及當時台灣人所展現的強韌生命力，同時思索戰爭記憶在當代社會中的意義。

【藝術文化】乙未之役130週年 台史博推系列活動反思戰爭台灣史教授吳密察講座主題「1895年劉永福的『抗日』」，圖為劉永福水陸大勝圖。
（台史博提供）

首場講座將由知名台灣史教授吳密察於5月25日開講，以「1895年劉永福的『抗日』」為題，提供多元的視角重新認識這位歷史人物。6月22日則由台史博研究組長陳怡宏，從畫報、錦繪及照片等非文字資料出發，探討乙未戰爭中記憶建構與詮釋權的角力。最後是7月27日由台大歷史系教授李文良，解析南台灣「火燒庄戰役」的慘烈經過與六堆客庄的英勇抗戰。

此外，台史博也將於5月24日至6月7日推出《1895台北圍城》VR影片，讓觀眾身歷其境回到割台風暴下的清末台北城；另於5月25日至7月31日期間，台史博湖畔圖書館也將推出「乙未之役：翻閱歷史中的戰火風雲」主題書展。詳詢台史博官網（https://www.nmth.gov.tw/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應