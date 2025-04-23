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【藝術文化】關美館「凝視舞台」 回望聶光炎50年劇場設計足跡

2025/04/23 05:30

《八月雪》舞台為聶光炎代表作之一。（關美館提供）《八月雪》舞台為聶光炎代表作之一。（關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北藝大戲劇學院與台灣技術劇場協會共同策畫的「凝視舞台—聶光炎和我們的劇場時代」特展，邀請王世信與汪其楣擔任策展人，以國家文藝獎得主聶光炎的50年劇場設計歷程為主題，透過模型復刻、設計手稿、舞台圖稿、照片紀錄與口述訪談資料，重現台灣現代劇場美學的發展軌跡，展期至5月18日，在關美館展出。

1984年，聶光炎製作之台北市立交響樂團《波西米亞人》舞台模型。（關美館提供）1984年，聶光炎製作之台北市立交響樂團《波西米亞人》舞台模型。（關美館提供）

關美館表示，「凝視舞台」展覽主題以聶光炎個人工作室為靈感，重現手稿牆、設計圖區、劇照回顧與模型復刻等多個區塊，讓觀者如同走入一位劇場設計師的日常思維與創作歷程，其橫跨戲劇、京劇、崑劇、歌仔戲、舞劇、歌劇等劇種，累積超過150部代表作。透過聶光炎的劇場人生，回望台灣劇場從草創到成熟的歷程，並進一步思考設計如何映照社會、文化與美學的交錯變遷。

展覽焦點之一，是北藝大副教授楊金源領軍復刻的經典作品〈八月雪〉1:10模型，將原始圖紙與手稿資料重現為具互動性的場景裝置，忠實還原原作的燈光設計與舞台布局，呈現當年設計背後的思考與技術層面。

展覽期間，每週六、日14:00至15:00提供定時導覽服務，觀眾可透過多元化的展件形式，了解聶光炎如何將設計轉化為時代記憶與藝術實踐，進一步反思「劇場不是一個人的事，而是一群人的事」這句話所代表的集體創作本質與文化傳承意義。詳詢關美館官網與臉書。

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