【自由副刊．現代詩】 侯建州／柑欖迷：島國的韻腳

◎侯建州

◎侯建州

柑欖迷，落入碗中，輕彈一聲，門口的鈴鐺，甜甘一迴；酸，阿嬤醃過的話，酸得剛好，卻久久迴盪，是風裡翻過的故事。

欖，是澀的，像沿岸的紅樹，根深卻虛浮，海的聲音，總是輕聲問：「甘有在？」桔仔笑答：「無喔，欖是我伴。」

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迷，有如午後的南風，半真半假地飄過，撩起樹影，像時光在拖鞋邊遊蕩，是甜？是酸？無解。迷，甘亦欖，酸中有名。

Kalamansi，轉做煮湯的韻腳；Katamisan，低吟，戀人的告白；Asim則隱藏在刀光裡，劃破寧靜，也劃出了理由。

柑欖迷，繞著千島與巴士海峽旋舞，落地，逐浪，炸出一片金黃色的笑聲。風低語：「故鄉，新鄉，都是甘，都是酸，都是根的詩意，果皮的答案。」

註：Kalamansi（柑欖迷），菲律賓常見小酸柑，常用於佐料或飲品，華文稱「桔仔」。其酸甘韻味，曾被詩人和權以〈桔仔的話〉入詩低吟。Katamisan為「甜蜜」之意；Asim意指「酸」。

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