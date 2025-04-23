【自由副刊】 周盈秀／管理員窗景

◎周盈秀

◎周盈秀

搬進這個社區八個月，一樓管理室已換了三家保全物業。

第一代管理員記憶力驚人，就算我頭戴安全帽、身穿雨衣，她仍能一眼喊出我的全名與房號，彷彿我頭上懸浮這些資訊。

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第二任則像舞會王后，手勢浮誇、笑語不斷，常見她與住戶熱絡聊天。本以為她人見人愛，電梯公告卻貼出：「某某保全造成住戶困擾，決定提前解約。」究竟何事，至今未解。

第三家上任時，應該遇上水星逆行，宅配登記系統損壞，導致紙箱堆積如山，取貨像在玩尋寶遊戲。現在終於回歸正軌，領貨流暢、寒暄得體。

前日傍晚我在中庭等外送，見一名男孩哭喊不想補習；一位阿伯逢人就推銷自家的包子；一隻瑪爾濟斯散步歸來，抬腿以尿簽收地上的待領包裹。

原以為更迭頻繁的管理室像混亂的百貨公司櫥窗，但比較魔幻的，應該是窗外這片喧囂的日常風景。●

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