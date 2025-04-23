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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．親子會客室】儀式感 帶孩子走向正軌

2025/04/23 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／林彥佑

最近閱讀了一本《儀式效應》，書裡提及「通道儀式」，用以描述每個人歷經重大轉變的時刻。這個儀式，可以分成三個階段，分別為分離儀式、過渡儀式、融合儀式。

分離儀式，指的是當我們放下過去思維時，所覺察到的部分；融合儀式指的是習慣，也適應目前所處的環境；而介於兩者之間，常會發生猶豫、不習慣、抗拒、懷疑，或者欣喜、期待等，則稱為過渡儀式。

我在國小任職，發現其實在師生互動的過程，往往就是一種儀式感的建立。比方說，當孩子開始上課的時候，他需要從下課時光，過渡到上課的情境，進而投入於學習，不被外在打擾。又如，中午吃飯時間，先把上午的課堂做一省思總結，再準備起餐具、開始用餐，並在過程中慢慢享受。因為有了前置作業的儀式，讓師生互動可以永遠處在一定的軌道之上。

在家中和孩子相處時，也可以有同樣的儀式感，甚至可以更明顯。最熟悉的莫過於生日派對、過年過節、考試前後、開學前後、假期前後……所以我們會為孩子辦理慶生、過年團圓、考試前會複習、考試後會檢討或鼓勵……這些都是一種儀式。擁有這些儀式感，可以協助孩子更看重這個活動與過程；之所以會有這項儀式感，都是來自於父母親對這些活動的重視；換言之，也是因為父母親關心孩子的成長，才會對這些儀式特別的審慎。

撇開這些特殊日子的儀式，其實孩子更需要的是一種人格陶冶的儀式。每個孩子一定有做錯事的時候，但當孩子做錯事時，一味地責備、發洩情緒，並不能解決問題。

我會請孩子先想想看做錯了什麼事，自己先述說一次，並強調需要與這個行為「徹底分離」。然而，分離有時並不是這麼容易，因為孩子可能覺得這個壞行為很好玩也很酷炫、這個壞行為我已經做了好幾次只是沒被抓到、這個壞行為讓我得到同儕的肯定與稱讚……等，所以往往在糾正孩子的偏差行為時，需要大刀闊斧、斬草除根，這時，師長需要利用智慧，才有辦法和孩子好好講理，所以這個階段的過渡，是漫長、也往往讓人筋疲力盡，這就是我們常說的「教養兩難」。

一旦我們和孩子共同突破了這個過渡儀式，朝向好的方向進展時，將有一股成就感，這就是一種融合的喜悅感；倘若，得不到順利的融合、成長的喜悅，則需要再去反省大人和孩子之間，究竟出了什麼問題。

曾經，我請孩子說說看自己做過印象最深的「壞事」是什麼。想不到，每個孩子都有這種經驗，而且多如牛毛，包括把鄰居的花盆打破、故意不和鄰居打招呼、對同學惡作劇、考試作弊、闖紅燈、偷改考卷的分數、偷拿父母親的印章簽名。我請孩子再想想看，可以用什麼方式來破除這些壞行為，請孩子用30字來表述解決策略，並彼此約定，下次不可以再出現類似的行為舉止。

成長的儀式，是孩子必經的過程，這個過程夾雜著美好與痛苦的滋味，它往往就在轉瞬間。走對了路，孩子就往良善的方向成長；走偏了路，孩子便會走向不歸路。好好為孩子建立人格的儀式，享受過程轉變的儀式，最後覺察孩子的性格、品德操守是否為大眾所接受。這就是一種教養，也是親子互動的關鍵。

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