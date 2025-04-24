【藝術文化】立委關切媒宣預算遭刪 王時思：擴散程度勢必受到影響

文化部次長王時思昨（23）日出席立法院教育及文化委員會進行專題報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部114年度媒體宣傳經費遭全面刪除，金額達2,000萬元，引發立法委員關注預算刪減後的文化推廣策略與國際能見度維繫問題。文化部政務次長王時思昨（23）日赴立法院教育及文化委員會報告並備詢，說明文化部面對預算限縮的應對方向。同時，針對外界質疑解凍報告延誤送交一事，王時思也一併做出澄清，強調報告準備過程從未中斷，呼籲外界勿誤解。

王時思指出，媒宣經費刪除後，宣傳推廣及擴散程度及國際宣傳勢必受到影響，文化部將採兩大補強策略。首先是與具宣傳通路的單位合作，例如LINE或大型電商平台，借助其原有行銷資源與觸及管道；其次是透過辦理活動與記者會等方式創造話題與熱度，藉由議題擴散效果提升能見度。她坦言：「在沒有投放預算的情況下，一定會受到演算法的限制，只能仰賴合作對象資源或話題性策展引起關注。」

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針對文化部將於8月以「文化萬博」概念，至大阪市文創空間VS.、大阪市中央公會堂、童書之森、中之島公園辦理台灣藝文系列跨域展演一事，王時思表示，夢州展館由經濟部主責，文化部則負責策畫藝術與文化內容，將有專案配合推動，展演訊息預計5月對外發布。

立委吳沛憶關切，媒宣預算刪除是否影響國際聲量與文化外交效能？王時思回應，被刪除的2,000萬元主要集中在媒體宣傳環節，演出與展演本體計畫則照原定規則進行。她再次坦言，目前只能仰賴策略性合作與話題行銷補位，未來將努力以與平台合作、話題性活動創造口碑等方式進行補強，期望在預算受限下維持宣傳效能。

此外，國民黨立委葛如鈞質詢王時思，為何我國參與大阪世博會的「Tech World」館於4月22日開幕時，文化部未見出席？王時思回應，「Tech World」館由經濟部、外貿協會與觀光署主導，文化部並未主責相關規畫，但有以8百萬元補助館內展演，屬於響應世博的文化參與行動，並非主辦單位。

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