【藝術文化】新美館4/25開館 建築光雕秀週六起登場

品牌動畫「全民的美術館」以打開、移動、跨越、連結為主題，展現開放與共融；模擬圖。（新北市文化局提供）

〔記者董冠怡、黃子暘／新北報導〕位於新北市鶯歌區的新北市美術館將於明（25）日上午開館，新北市府文化局表示，從26日至6月1日在美術館的戶外園區，連續6個週六、日的下午3點到晚上舉辦慶祝活動。其中，建築光雕秀由光雕大秀《共生的呼吸》、品牌動畫《全民的美術館》、建築美學式《流動的畫布：色彩詩篇》組成，首週末的建築光雕秀在26日晚上8點20分、27日晚上7點舉行，26、27日晚上8點半都有300秒的煙火秀。

新北市府文化局長張䕒育指出，4月26日下午3點起，在美術館戶外園區舉辦主題市集，邀請台灣藝術大學音樂系打擊樂團、舞蹈系與表演者謝楀墨攜手演出，晚上7點由「雲門舞集」接力登場；4月27日下午4點半是馬戲之門馬戲團表演《狂歡馬戲遊樂場》，晚上7點邀請FOCASA馬戲團演出親子作品《潘朵拉的盒子》。

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建築光雕展演在4月26日至5月2日、5月5日至22日、5月31日、6月1日，每天播映3場，分別為晚上7點、7點半與8點，搭配品牌動畫與建築美學式同步播放，視現場狀況彈性調整；4月26、27日晚上8點半是300秒煙火秀《藝鳴新聲》。

文化局說，建築光雕以夜間光影做為展演載體，呈現美術館建築的生命力與創造性，策展主題是傾聽生機，呼應美術館與三鶯文創整合的策畫脈絡，連結新北各區的文化廊帶，讓藝術跨越展牆，進入社區、走進生活，實踐新北市美術館的「開放、共感、創新」理念。

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