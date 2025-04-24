自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】新美館4/25開館 建築光雕秀週六起登場

2025/04/24 05:30

品牌動畫「全民的美術館」以打開、移動、跨越、連結為主題，展現開放與共融；模擬圖。（新北市文化局提供）品牌動畫「全民的美術館」以打開、移動、跨越、連結為主題，展現開放與共融；模擬圖。（新北市文化局提供）

〔記者董冠怡、黃子暘／新北報導〕位於新北市鶯歌區的新北市美術館將於明（25）日上午開館，新北市府文化局表示，從26日至6月1日在美術館的戶外園區，連續6個週六、日的下午3點到晚上舉辦慶祝活動。其中，建築光雕秀由光雕大秀《共生的呼吸》、品牌動畫《全民的美術館》、建築美學式《流動的畫布：色彩詩篇》組成，首週末的建築光雕秀在26日晚上8點20分、27日晚上7點舉行，26、27日晚上8點半都有300秒的煙火秀。

新北市府文化局長張䕒育指出，4月26日下午3點起，在美術館戶外園區舉辦主題市集，邀請台灣藝術大學音樂系打擊樂團、舞蹈系與表演者謝楀墨攜手演出，晚上7點由「雲門舞集」接力登場；4月27日下午4點半是馬戲之門馬戲團表演《狂歡馬戲遊樂場》，晚上7點邀請FOCASA馬戲團演出親子作品《潘朵拉的盒子》。

建築光雕展演在4月26日至5月2日、5月5日至22日、5月31日、6月1日，每天播映3場，分別為晚上7點、7點半與8點，搭配品牌動畫與建築美學式同步播放，視現場狀況彈性調整；4月26、27日晚上8點半是300秒煙火秀《藝鳴新聲》。

文化局說，建築光雕以夜間光影做為展演載體，呈現美術館建築的生命力與創造性，策展主題是傾聽生機，呼應美術館與三鶯文創整合的策畫脈絡，連結新北各區的文化廊帶，讓藝術跨越展牆，進入社區、走進生活，實踐新北市美術館的「開放、共感、創新」理念。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應