自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 廖梅璇／度量衡

2025/04/24 05:30

◎廖梅璇◎廖梅璇

◎廖梅璇

超市買菜回家途中，經過醫美診所，牆上高懸LED燈牌廣告，跑出一列字串，吸引了我。我便揹著一袋沉沉的蘿蔔豆苗彩椒紐西蘭蘋果，駐足觀看。

「冰火合一全方位打擊脂肪酷塑減脂單次手術減少25%脂肪」一粒粒擠出的紅字，筆畫斷裂成一截截，無句讀停頓，讓我彷彿失去認字的能力，嘴裡念了兩遍，方才意會過來。

一次手術費用估計數萬元，結果是減少25%脂肪，很難量化計算，如此換取窈窕體態，成本是否合理。我抓緊購物袋掛耳，像要制止袋裡蔬果騷動起來。

──就算肚腹減掉25%脂肪，也不再是少女。少女腹部沒有工作久坐厚積的贅肉，也沒有長期作息失調催生的子宮肌瘤，撐突肚皮。少女只在罹患腸胃炎和經痛發作時，才認知到腹部的獨立存在，其餘時刻腰腹僅是一道貼合己意的弧線，想怎樣，就怎樣。

──就算上臂減掉25%脂肪，也不再是少女。少女的臂膀是泅泳歡躍的緊實魚腹，是舒伸天使翼翅的纖細上肢。她怎能想像多年之後擴展胸膛，脅下會一陣抖顫？那團揮之不去的鬆懸肉塊，從空無中生出，就像少女，原先整個人也是從空無中誕生，忽忽長成今日模樣。

我扶掖了一下帆布袋，彷彿安撫嘈雜不休的蔬果，要它們各安其所。我便是那少女，我已經歷了這一切，那些細碎議論，我早已聽了太多。

也早已知道，度量衡繁多，唯肉身獨一，在我趕回家煮晚飯的路上。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應