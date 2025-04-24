自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《日本人的台灣美味》

2025/04/24 05:30

【自由副刊．愛讀書】 《日本人的台灣美味》《日本人的台灣美味》
木下諄一著，允晨文化出版

木下諄一著，允晨文化出版

一名日本人，用中文寫字，行文滿是逸趣，又能維持恰好的幽默，是前後定居台灣已四十餘年的日籍作家木下諄一（1961-）給人的印象。他保有赤子的熱忱，台灣北中南各地漫遊，甚至開設YouTube頻道「超級爺爺 SuperG」分享台灣生活起居與見聞，一邊寫下他對台灣飲食文化的謹慎觀察。基於人情世故的體察練達，透過二十九篇隨筆情調，且帶有小說氣味的散文，推開七葷八素，從日本人視角打量台灣街頭巷尾的好滋味。書中成為題目的往往不是高級料理，而是日常所見牛肉麵、滷肉飯、雞腿飯和早餐店，不囿於經驗，而試圖理解這座島嶼的人與日常。與其說他在記錄美食，不如說他在呈現一種跨越文化邊界的親密感。觀察攤販、與老闆交談，靜靜體會這些味道背後所承載的情感，他不急著下定論，而是以觀察者身分慢慢靠近，並於每篇末尾留下餘韻。那也是一種提醒：文化的理解往往從味覺開始，卻又不止於味覺。

（小木瓜）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應