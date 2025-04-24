【自由副刊．愛讀書】 《日本人的台灣美味》

《日本人的台灣美味》

木下諄一著，允晨文化出版

木下諄一著，允晨文化出版

一名日本人，用中文寫字，行文滿是逸趣，又能維持恰好的幽默，是前後定居台灣已四十餘年的日籍作家木下諄一（1961-）給人的印象。他保有赤子的熱忱，台灣北中南各地漫遊，甚至開設YouTube頻道「超級爺爺 SuperG」分享台灣生活起居與見聞，一邊寫下他對台灣飲食文化的謹慎觀察。基於人情世故的體察練達，透過二十九篇隨筆情調，且帶有小說氣味的散文，推開七葷八素，從日本人視角打量台灣街頭巷尾的好滋味。書中成為題目的往往不是高級料理，而是日常所見牛肉麵、滷肉飯、雞腿飯和早餐店，不囿於經驗，而試圖理解這座島嶼的人與日常。與其說他在記錄美食，不如說他在呈現一種跨越文化邊界的親密感。觀察攤販、與老闆交談，靜靜體會這些味道背後所承載的情感，他不急著下定論，而是以觀察者身分慢慢靠近，並於每篇末尾留下餘韻。那也是一種提醒：文化的理解往往從味覺開始，卻又不止於味覺。

（小木瓜）

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