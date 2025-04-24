【家庭plus．生活大補帖】看見看不見的他

圖／達志影像

文／李月治

參加寫作班課程，這個班級與「非視覺文藝」團體合作，視障生與一般生各占一半。我這個明眼人得以看見看不見的他們。

活著本就不容易，視障朋友比一般人更艱難。但他們努力追求存在的價值和夢想，他們面前的視／世界或許無光，心中的世界卻因著書寫點燃光明。

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寫得一手妙筆生花好文的李大哥全盲。他說失去視力後，至少聽過八百多本書，這浩瀚的書海把我震懾住了。自問看過多少書？總是藉口生活忙碌，沒多少自己的時間。李大哥讓我知道，成就一篇文情並茂的佳作，絕非偶然，是長期的堅持和努力。

某個週六去上課，在捷運出口遇到一位高帥的年輕人，用手杖探路，步伐卻堅定。從捷運出口搭電梯往上，再過一個紅綠燈，是通往寫作班的路。走在後面的我主動趨前問候，提醒綠燈剩下的秒數，但他似乎不需要人協助，看來早已熟門熟路。看他急欲前往，彷彿那是一條奔赴光明和希望的路。他是從外縣市遠道而來的視障生，我看見看不見的他對實現自我的堅毅。

上課前和同學正在閒聊，鄰桌坐輪椅的妹妹進來了，我對著她笑笑，她也對我笑。同學說她也是視障者，那是多重障礙了。可笑容分明那樣年輕、純真、美好。我想，這樣的笑容應可以抵擋人生諸多困頓和風雨。

老師在課堂上提問，膽小的我會避免視線接觸。但不管是實體課還是線上課，視障生都很踴躍發言。某堂課當老師講評到我的作業，本想請教一個問題，很沒用的我最後還是放棄了。線上一位視障女生似乎聽到我的心聲，主動幫我提問了。她講話思緒清楚，條理分明，那是高度專注在課堂上才能發現問題，我的疑惑也得到了解決。

有時想倘若關閉我的雙眼，或許只能追求簡單的生存，或許生無可戀，墜入深深的黑洞，而他們是多麼令人佩服的一群。一向脆弱的我，明明有眼卻常看不到遠方的光；而看不見的他們，早已越過重重藩籬，在黑暗中追尋一道道微光。

視障朋友的作品讀不出灰暗和哀怨，若不是認識，你無法知道一篇篇熱情洋溢的文章出自看不見的他們。

寫作課不僅把學員引進書寫領域，也引進光、快樂和希望。像沙漠的綠洲注入繁茂，讓乾涸的眼底，重燃生命的渴望。

在一學期的課程中，做為明眼人，我看見那些看不見的天使們。或許他們曾經掙扎過、沮喪過、一路荊棘，有許多不願為外人道的辛酸。書寫讓他們揮別心中黑暗，來到一個綠意盎然的園地，在此耕耘、收穫，繁花盛開。或許他們看不見鮮花的美麗，卻能處處嗅聞花香，傾聽文字開花的聲音。也讓更多人看見，看不見的他們曾經那樣努力活出色彩繽紛的人生。

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