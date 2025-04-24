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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．運動場看台人生】內在動機強 就享受學習

2025/04/24 05:30

倘若一個人對某事的內在動機極為強烈，通常不需外在動機誘因，便能自發行動，全力以赴，且樂在其中。（圖／達志影像）倘若一個人對某事的內在動機極為強烈，通常不需外在動機誘因，便能自發行動，全力以赴，且樂在其中。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

暢銷書《為什麼我們這樣生活，那樣工作？》作者近期推出《為什麼我們這樣對話，那樣生活？》中文版，即便兩本書主題略有差異，但核心皆在探究人們任何行動背後的動機。

我們做一件事情必定先是起心動念，才開始付諸行動，所謂起心動念，便是心理學所稱的動機。動機可分為內在動機與外在動機。內在動機偏向與生俱來，發自內心，在社會背景下，經過社會學習所產生的行動動力。而外在動機則相反，是受外在酬償、獎懲所誘發的行為。

或許有人會猜想，那麼動機是否等於內在動機與外在動機的加總？答案是否定的！原因在於，外在動機在某些情境下，極可能削弱內在動機，好比家長為了鼓勵小孩認真讀書，承諾他們只要考一百分便有什麼獎品，在此情況下，小朋友可能為了得到獎品（外在動機）而努力念書，而非真正對念書感到興趣（內在動機）。因此，任何外在動機、期約式酬償必須特別小心，避免削弱了當事者原先之內在動機（享受主動學習的樂趣）。

倘若一個人對某事的內在動機極為強烈，通常不需外在動機誘因，便能自發行動，全力以赴，且樂在其中。隨著春天到來，大聯盟春訓結束，球季正式開打。春訓期間，大家所關注的話題不在各球隊、球員的表現、成績，而是過程中，個人與球隊有怎樣的改變與進步。為此，每支球隊每年春訓皆有固定課表，照表操課。

然而，最受全球矚目的球星大谷翔平卻有例外，教練給了大谷自主訓練的自由。這樣的例外，前提是球員須足夠自律，而有高度自律性的球員，往往對於該運動具有強大之內在動機，為此全心投入，享受過程。

並非人人都是大谷翔平，能夠有與他同等的自由，因為像他如此自律、內在動機強烈，並非人人皆有。

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