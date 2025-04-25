【藝術文化】大植英次指揮國台交 攜手達奈洛娃 從聖桑到馬勒饗樂迷

日本指揮家大植英次。（©飯島隆，國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團將於這個週末再度攜手日本知名指揮家大植英次（Eiji Oue）共同演出，帶領觀眾從聖桑的《第3號小提琴協奏曲》到馬勒的《第1號交響曲》，一窺1880年代歐洲的音樂風景。

維也納愛樂樂團首席阿貝娜‧達奈洛娃。（國台交提供）

大植英次年輕時受小澤征爾提拔赴美國發展，並於檀格塢音樂節結識傳奇指揮家伯恩斯坦（Leonard Bernstein），成為其嫡傳弟子。1998年起擔任北德廣播漢諾威交響樂團首席指揮，2005年夏天在拜魯特音樂節（Bayreuth Festival）指揮《崔斯坦和伊索德》，引起世界的關注，至今仍是活躍於歐洲的指揮家。

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大植英次去年指揮國台交於捷克巡演，觀眾反應熱烈。（記者凌美雪攝）

現年68歲的大植英次，目前是大阪愛樂樂團名譽指揮及漢諾威北德廣播交響樂團的桂冠指揮，同時擔任漢諾威音樂藝術大學教授。自從2023年受邀與國台交合作之後，建立了良好默契，更於去年（2024）年11月參與國台交在捷克的巡演，在布拉格史麥塔納廳（Smetana Hall）指揮國台交演出，連德佛札克玄孫Petr Dvorak都說很感動。

大植英次的指揮風格既熱情奔放又細膩感性，既能駕馭馬勒的壯闊，也能捕捉聖桑音樂中隱藏的優雅與激動。音樂會將以情感濃烈的聖桑《第3號小提琴協奏曲》直搗人心，此曲寫於1880年，時值法國普法戰爭之後，聖桑辭去長久擔任的管風琴師職位，譜寫了小提琴協奏曲，題獻給西班牙知名小提琴家薩拉沙特，曲風融合炫技與抒情。

國台交表示，此次受邀演出聖桑《第3號小提琴協奏曲》的獨奏家，是保加利亞裔小提琴家阿貝娜．達奈洛娃（Albena Danailova），她是維也納國立歌劇院管弦樂團創團以來第一位女性首席，並在2011年成為維也納愛樂樂團首位女性首席，打破近200年由男性主導的歷史傳統。達奈洛娃的演奏風格融合精湛技巧與細膩情感，能直指音樂深層的精神與本質，傳遞作曲家以優雅筆觸勾勒豐沛情感的迷人魅力。

將於下半場呈現的馬勒《第1號交響曲》，是馬勒年僅20多歲時的作品，雖然首演時並不成功，後來卻成為馬勒最受歡迎的作品之一。此曲將自然、童年回憶、民謠與浪漫精神揉合其中，樂章之間宛如從黑暗走向光明的旅程。從遠方牧歌到第3樂章的鬼魅葬禮進行曲，再到終樂章的爆發性的歡呼，馬勒讓交響樂變成了一場詩意與劇場的綜合體驗。

26日下午在衛武營音樂廳、27日下午在國台交演奏廳演出，詳詢OPENTIX。

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