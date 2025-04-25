【藝術文化】國家人權博物館人權紀念碑 錄名更新竣工揭牌

文化部長李遠（左）陪同白色恐怖受難者將名字崁入紀念碑。 （記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕文化部國家人權博物館昨（24）日舉辦人權紀念碑錄名更新竣工揭牌典禮，文化部長李遠與政治受難者關懷協會代表、政治受難者前輩及家屬共同進行紀念碑揭牌及豐碑儀式，李遠舅舅黃梅的名字也在紀念碑上，李遠在碑前鞠躬並獻上鮮花，盼政府及社會大眾都能銘記受難的每一刻，學得歷史的教訓，不再重蹈覆轍，共同見證守護台灣的人權、民主、正義、自由與和平。

文化部長李遠為紀念碑上的舅舅黃梅獻花及鞠躬合掌祈福。 （記者翁聿煌攝）

昨天揭牌典禮上，先由政治受難者高一生的孫子、音樂家高崇文分享身為受難者家屬的感觸及影響，並現場演奏長號；另由基隆深美兒童合唱團合唱動人曲目，儀式以悠揚的音樂表達深刻的追思與懷念。

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國家人權博物館館長洪世芳說，白色恐怖景美紀念園區於2015年設立「人權紀念碑」，以鐵製斜板為基礎，將白色恐怖時期政治受難者姓名及受難年代刻錄於錄名石塊上。由於近年更多檔案及受難者資料釋出，兩年前起，國家人權博物館以促進轉型正義委員會總結報告「政治案件當事人」名單為基礎，持續查考比對檔案史料，去年由審查委員會確認更新刻錄名單，由原有8,079位增加至12,060位。

洪世芳說，這次紀念碑整修，除了錄名、空間增加及石塊固定改善外，另增設紀念碑查詢系統，以查詢錄名石塊的位置，並與「國家人權記憶庫」連結，讓各界得以查找威權統治時期政治案件的「人物、事件、空間、文物、史料、口述紀錄」6大主題資料，進一步瞭解政治受難者的生命史。

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