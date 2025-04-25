【藝術文化】台灣文學英譯作品 前進2025洛杉磯時報書展

文化部今年精選《臺灣漫遊錄》、《蕉王吳振瑞》、《群象》等10部英譯作品前往2025年洛杉磯時報書展，推廣台灣文學。 （駐洛杉磯台灣書院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部支持下，駐洛杉磯台灣書院將於4月26日至27日，參與2025年洛杉磯時報書展，展示近兩年台灣英譯文學成果，推廣多樣化的本土創作。

駐洛杉磯台灣書院表示，洛杉磯時報書展為美國最具聲望的大型圖書盛會之一，今年邁入第30屆，活動期間匯集超過500位作家、數百間出版社與書商，預估將吸引15萬名讀者參與。

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本次展出以「台灣文學外譯」為主軸，精選10部英譯作品，涵蓋小說、童書、歷史紀實與推理文學，展現台灣文學在國際出版場域的拓展成果。代表作品包括台灣首度獲得美國國家圖書獎翻譯文學大獎的楊双子《臺灣漫遊錄》、集結多位新生代譯者翻譯的《假想》系列短篇小說、張貴興榮獲美國紐曼華語文學獎的《群象》、李旺台的《蕉王吳振瑞》，台裔美籍作家史光芬的阿美族故事童書《野菜姑娘》、以及台裔美籍推理小說作家連宏毅新作《春天、夏天、小行星、鳥、東方說故事的藝術》等。

此次展覽除展書外，也提供購書資訊、互動禮品，並邀請台裔美籍推理作家連宏毅於26日下午到場與觀眾見面，介紹其新作《春天、夏天、小行星、鳥、東方說故事的藝術》，讓讀者近距離感受台灣創作者的獨特視角與敘事張力。此外，今年並攜手台文館推出「Explore Taiwan Literature」出版手冊，設置閱覽專區與互動展位，將藉由書展平台促成更多外譯出版交流。

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