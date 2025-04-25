【家庭plus．說故事時間到囉】變與不變 享受美好

圖／達志影像

文／黃文綺

當世界在改變，要嘛跟上改變之輪，要嘛站在原地，你會選擇什麼？

「一定要選擇嗎？可以不選擇嗎？可以都選嗎？」「嗯，不管怎麼做或不做，都是一種選擇。」「這是什麼回答啊！到底怎麼選擇才對呢？」「所以你想做『對』的選擇，是嗎？」

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讀繪本，是一種享受，文字簡潔，巧妙的搭圖，是一門很深的藝術，反覆翻閱，時有新的體會。

有一天，收到新書《希望，有一天》（小天下），金黃底色的封面，一個穿藍色上衣的小男孩，拿著大大的紅色水壼，正在給一棵小樹澆水，寓意澆灌希望之苗，翻開充滿陽光和希望的封面，卻是幾乎堆滿的垃圾山跨頁，強烈的對比。

接著直白的文句「有人對你說，一切都沒問題」，對照的是家門前的垃圾堆；「有人對你說，問題沒辦法解決」，見到小男孩獨自用小推車清垃圾；讀到這兒就明白書名的深意。

記得早期街頭還沒有專用垃圾筒，很常看見，只要有一輛破舊車長年擺著，某日玻璃破了，車體被塗鴉、成為街角的垃圾堆放處；老舊無人居的房子，隔著矮牆長滿雜草，還有各種雜物、垃圾日增。

書中的小男孩就是「希望」化身，無論聽到、看到什麼，始終帶著「不試試怎麼知道」的態度，努力一點一點搬運垃圾，直到有一天，遇到志同道合的朋友，一次次的努力，開始影響身邊的大人。

這本書的因緣，聯絡上一位去年自創出版社的朋友，有機會讀到《享受，那些微不足道的小事》（雪儂盒），兩本書的畫風完全不同，讀來卻讓「希望有一天，人人都能享受～那些微不足道的小事，世界就充滿希望……」這句話浮現心頭。

讀「希望」一書時，會想跟隨作者的拼貼創作，一邊思考關於自己的「希望」，然後放下書，開始拼貼創作希望。讀「享受」時，就想舒服地靠在沙發，感受陽光穿透窗，灑在身上的溫度，放著輕音樂，細細品賞作者那細緻筆觸下，綻放的花朵、走在鋼索上駝鳥展翅平衡的瞬間……

特別享受那幅跨頁裡，兩隻小猴在長長電話線兩端，各自浸在泡泡浴缸中，空白處文字「親暱的對話／療癒的時光」；還有「享受／罐子裡的餅乾和／滑過臉龐／溫熱的淚」文句頁，躲在長長被子下，身旁有一盒待用及棄置面紙的小象孤單的眼神。

繪本的神奇和奧妙在於，不僅只限於兒童、親子，常在不經意間，撫慰忙與盲的成人心靈，那種享受更是無與倫比的美好。

回到前面的提問，面對世界在改變，你會做什麼選擇？自從24小時書店開到家附近，時不時會走到那喝杯咖啡、買一本書，表達支持，朋友說「一本書支持不了什麼吧！」嗯！沒錯，如果每個人都買一本，那就不一樣了，我的享受是「買一本書／窩在沙發上／讀著驚喜」。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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