【家庭plus．微幸福案內】不多花錢卻覺格外美味 幸福洋溢

京都翠泉店員在客人面前手搖做出抹茶蒙布朗，格外美味。（劉黎兒攝影）

文／劉黎兒

即使是常吃的餐飲，但因條件、情境不同，常會覺得這次格外好吃，而且大抵不是多花錢與否的問題，像是熱天吃刨冰格外爽口，或日本人愛說「在球場看職棒比賽喝的啤酒格外痛快！」或是最近許多女人都說「看大谷翔平打全壘打時的啤酒格外美味！」

因為多了一點點，就很容易覺得格外美味，像我愛去吃的一家京都茶寮，會在客人面前當場手搖絞出抹茶蒙布朗，此項演出讓人格外感到鮮美，尤其製作的店員很認真時，「格外」又加分三成的感覺。在眼前現做的食物總是增加美味感，尤其加上聲色效果，例如最近日本流行的「火炎Carbonara（奶油培根義大利麵）」也是在客人面前點燃澆了超高度數酒精的起司，跟客人共享在火炎中完成料理的瞬間，格外美味。當然許多傳統中菜如海鮮鍋巴或日式鐵板燒、韓國鐵鍋飯等滋滋作響的聲音，也都加強了享用時的美味效果。

請繼續往下閱讀...

同樣的食物，郊遊時在森林或溪流旁吃格外好吃，或露營時的咖啡、烤肉格外美味，抑或星空下的紅酒滋味格外香醇；或在櫻花下即使普通的炒麵或飯糰格外好吃；日本人也總愛說「冬天在炬燵（被爐）裡吃的蜜柑格外甜美！」也有人覺得半夜裡爬起來吃泡麵，有強烈的悖德感，格外美味！

速食或瓶罐飲料太多了，吃點師傅當場手工做的東西，或自己用茶壺泡杯茶也會格外美味，覺得這才是人應該吃喝的玩意。雖然有人覺得吃高價奢侈的料理才美味，但有很多人覺得進去讓人放鬆的普通食堂，吃基本款的「定番定食」最美味；定番大抵也是店主最拿手的，比起菜單琳瑯滿目的大餐廳，格外舒適可口。有的餐飲經典到會讓人想念或上癮，因此許多日本人愛說「是不是格外美味沒關係，讓人不時想去吃更重要。」

餐飲大抵跟食材鮮度有關，也因此在產地吃到當季所謂的「旬物」格外美味，或許多餐廳強調就在後院自家栽培或自家漁船捕獲直送等，味道果然不同；當然許多自己愛吃的食物正好趕上店家折價出售，吃到賺到，也有格外的幸福感。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法