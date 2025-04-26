【家庭plus．田舍生活】愛犬美容 在家DIY

圖／王孟婷

文、圖／王孟婷

圖／王孟婷

一直以來我都與寵物一同生活，也有自己在家幫寵物美容護理，偶爾會送去美容院精修，不過3年前開始，完全由自己執行全套的家庭寵物美容。

專業美容師的成果。

目前飼養的狗女兒為「美國可卡犬」，當初領養前，做了許多功課後，才展開領養申請，之中最大難處在於此犬種：體味極重，長捲髮與長耳朵需要大量時間美容。無法做到定時美容就會影響犬隻的身體健康，也會影響家庭生活品質。

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由自己操刀的美容造型。

此犬在日本寵物美容費用是排名第一位（與同體型的犬種相比），一次全套的美容費用約新台幣3千元，每個月至少要一次。

領養前，動保處的照片。

一開始是打算使用美容院服務，沒想到牠極度恐懼美容院，去到美容院就當場大小便失禁，考量到領養前，牠可能經歷過心理陰影，於是只嘗試了兩次美容院服務，就由主人我來適應「在家幫狗狗全套式美容護理」。

〈基本配備〉工具準備齊全 事半功倍

近年來寵物飼養率很普遍，家用美容工具的性能、便利性提高，價格也非常平實。長期家庭寵物美容的必備工具：

1.吸塵式電剪：剪毛後，廢毛直接入吸塵器中，解放了從前剪完狗毛還要大掃除的步驟，我3年前才發現這項寵物家電品，清潔時間輕鬆節省50%。

2.圓弧形剪刀：剪刀呈現圓弧形安全設計，修剪弧度方便，又能直接提升外型的美感。

3.腳底毛安全剪刀：修剪腳底毛、耳朵細毛、眼周附近。

4.寵物指甲刀：選用適合自家寵物腳爪尺寸的指甲刀，這一項得自己實驗，因為犬種的指甲大小相差很大，例如美國可卡犬雖然體重不到10公斤，但腳掌很大，必須使用到中型犬的指甲刀。

5.打薄去毛梳：毛髮長度調整完後，控管毛量也是絕對需要的步驟。

6.針梳：每日都使用。

其他的工具可有可無，例如平梳其實就算不用，也可以完成美容；有打薄梳，所以打薄剪刀就可省略；吸塵式電剪組也有打薄梳頭與針梳頭替換，主打廢毛直接吸入吸塵器。

一般來說，小動物對於電器美容的機械聲需要比較多時間適應，於是我只有在調整全身毛髮長度之際運用電剪，其他微調與細部都運用手動產品，以上方法對於初學者上手最順利。

修剪腳底毛時，動物會特別敏感，指甲修護更是如此，於是使用安全剪刀讓犬類的抗拒感較低，這是個人的養護經驗。但如果你有一隻很安定的狗狗，專用電剪確實比手動式剪刀方便，看見廣告上狗狗乖乖被修剪腳底毛的影像，簡直是幻象，個人養的狗歷史經驗中，尚未出現過任何一隻願意乖乖配合。

〈專業有價〉一隻狗 分3天完成

在家美容護理，跟美容院步驟不太一樣，美容院會先梳理、洗澡，吹乾後才開始修剪，美容護理同步完成。

在家就沒有美容院那麼細緻講究，梳理後，整體修剪、洗澡、在浴室清潔肛門腺，吹乾後，洗耳劑清潔。餘下各種細部的修剪與指甲修剪都會分次完成，不會同一天完整做到。

一般人很難練習到美容師的專業速度，只能運用多次分批完成整個基礎養護，此法也最適合人寵雙方合作，也在有充分美容經驗後，我才理解送去美容院的價格並不昂貴，在家自己單獨護理一隻狗要至少分3日才能完整做完全套流程，前提是狗還得非常乖又服從。

目前飼養的這隻狗是個人養狗歷史上服從性的第一名，我一個人可以處理所有程序，之前養的狗在家都需要雙人一起進行養護流程，甚至曾經有過一隻狗被兩家美容院都拒絕的無奈回憶。

〈毛媽很驕傲〉悉心照護 辛苦有代價

肛門腺與洗耳劑的必要性與否分正反派，完全取決於你現下飼養的這隻狗是否會自己排出肛門腺。

洗耳劑要看狗狗耳朵的品牌適用性，對我而言，找到適合目前這隻狗的洗耳劑花了不少心思，畢竟是蓋耳犬，而且是容易耳朵出油的犬種，如今在悉心照護之下，遠離美國可卡犬特有臭耳朵跟臭腳丫的名聲。

有趣在於，此犬種在日本、台灣都很少人飼養，除了目前不流行之外，就是上述的濃濃體味與極高度美容需求，以至於散步時常被路人問是什麼狗，或是被問一定很貴之類的話，是之前完全沒有料到的狀況。

當然我現在每天都吸著牠的腳ㄚ味進入夢鄉，懷疑是自己習慣這種氣味而不自知。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

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