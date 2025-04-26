【藝週末．藝週美術人物】石頭記─專訪現代水墨畫家陳陽熙

現代水墨畫家陳陽熙。（記者董柏廷攝）

文／記者董柏廷 圖片提供／陳陽熙

此件戈壁多層次棱角，人物感強烈，能看見彷如人的鼻子、下巴、額頭等部位，具備人物胸像藝術感。6.6×3.8×3.5公分。

在水墨領域穩扎多年、畫作散發著哲思與靈慾交織氣息的陳陽熙，其實也在藏石的軌道上維持近36年的「無筆之畫」。對陳陽熙而言，奇石不僅是收藏品，更是未落上紙面的筆畫，是無聲心象的投影。他的筆，走進身體、穿過氣場、摸進欲望，也繞進了道。石無語，畫未竟──這是陳陽熙的創作觀，也是他面對世界的方法論，最終畫下的，不是風景，而是自己。

此件山形戈壁石，似一座陡峭的山嶺，通體為玉化的綠碧石，造形壯闊美麗，山石表面紋理細膩有加。17×6.3×6.2公分。

「一塊好的畫面石，本身就似一幅畫。」陳陽熙邊說，邊翻剛出版的專冊《藏石》，手指輕點書頁邊緣，像翻一本經書。書裡900件奇石，輔以其鑑賞短文，融合他36年的凝視與記錄，寫下的不是物件，而是一種觀看方式，更是他不動筆時，深刻的創作筆記。

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此大灣石石面呈現的景致與一般山水畫的布局以及墨色濃淡，頗有相通之處，彷彿「杭州西湖的湖邊秋色」。15.5×6×3.5公分。

石為記：形與意之間

此玫瑰石畫面布局極為酷似尼加拉瀑布實景，更妙的是在畫面中右方，彷彿有艘遊艇緩緩駛向瀑布最佳觀賞處。42×26×3公分。

石有三觀：一如畫，讀它的紋、構、氣、韻，像一幅未完的山水；一如雕，看它的量體與斷面，如靜止中的抽象劇場。甚至有些石，介於畫與雕之間，如潑墨之跡，亦如山水未竟之處。陳陽熙說：「有些石看似無言，竟比人還會說話。」是造化的預言，也是畫作生成的預言，正如道家所言：「有物混成，先天地生」。

此長江石畫面飽滿，水墨酣暢，墨韻變化莫測，頗有張大千作品的氣韻。28×14×9公分。

賞石，對陳陽熙而言，是一種觀看的訓練。在他心裡是五字訣：「形、質、紋、色、韻」。形者，外相也；質者，結構、密度、硬度也；紋者，外皮、肌理也；色者，色澤也。

鐵釘石，產於峭壁中的板岩層內，需挖掘岩壁才能找到原石，其結構緊湊、變化奇巧。17×13×7公分。

至於韻，內涵也。不只是靠眼睛看，更要打中人心。第一眼讓人頓住，像有魅力的人一進門，眼睛會回頭，會追。韻，是石頭的氣場，是願意認人再看一眼的理由。他說，賞石的最高境界，不是找它像什麼，而是透過它，看見自己尚未說出口的部分，「透過有限的形，感悟無限的意境。」

此玫瑰石為獨一，非切片，粉白的潑灑揮動，呈現黑白縱橫的筆觸，與趙無極畫作的手法如出一轍。22.5×15×7公分。

《藏石》不只是物件記錄，更是他創作之眼的訓練場。「石不是死的物件，它讓我想畫，甚至告訴我怎麼畫。」他坦言，許多海底植物、水草與珊瑚圖像，其實皆從奇石的紋理中幻化而來。「那是造化的墨痕，是自然替我打底。」

陳陽熙〈靈慾連作〉水墨、宣紙，100×79公分，2002。

奇石之所以動人，不在於它「像什麼」，而是它能觸發觀看者的「心象」。陳陽熙說：「看石賞畫，其實就是我看世界、看自己的方式。」因此他將奇石與畫作並談，讓人理解，藝術不只是創造圖像的行為，更是觀照心靈的過程。

陳陽熙〈極光〉水墨、宣紙，137×69公分，2022。

從戈壁石的筋脈紋理，到長江石的圖像，陳陽熙說自己其實是在與天地對話。他也相信，石與畫之間具有相通之處，甚至可透過藝術家的手筆相互對話。他將石的肌理轉化為水墨語彙，畫裡出現的水草、珊瑚、未知物象，都由奇石變形而來，在他眼中，奇石不只是自然造形的奇蹟，也是心象的引子，是他尚未落筆的地方，也是畫作將至的預言。

陳陽熙〈海底奇觀〉水墨、宣紙，69×137公分，2010。

筆為氣：畫的不是形，是場域

陳陽熙〈夜幕〉水墨、宣紙，69×137公分，2005。

陳陽熙的現代水墨風格，多為滿版構圖，極少留白，色墨交融，不見山形水貌，卻自有流動之勢，以之捕捉心象，不僅「探新」，同時「出奇」。陳陽熙水墨作品的畫面不是描寫，更近似召喚，他以手沾墨、木板拓印、紙布揉皴等非傳統畫法，讓畫紙成為身體與氣息搏鬥後留下的痕跡。

陳陽熙〈共譜和平〉水墨、宣紙，137×69公分，2021。

畫，於是成為觀看與等待的場域。等待氣場成熟，等待形象浮現，他讓一張紙，長出煙波。

他形容創作過程如同修煉，在濕潤的生宣上，要控制墨的外散，又要保留它的自由，這需要身體與情緒同時專注，是一次視覺與精神的雙重挑戰。他創作「手上功」亦非常態──不用毛筆，在紙張、木板與徒手之間移動墨色，產生近似自然紋理卻又全然人為導引的肌理。當畫紙濕潤、宣紙未乾之際，在墨跡中尋找未曾預見的圖形，帶有東方冥想性的生成式創作，讓作畫的工具更像氣的通道，看似偶發，實則處處講究身體與氣息的同步，「你不能只靠眼睛，要靠氣息觀畫。」

創作，是身體與情緒的同步運作，是靜中之動。陳陽熙以〈海底奇觀〉、〈海底干支圖〉等系列作品為例說明，畫水不畫水、畫雲不畫雲。他說，「我是畫它們還沒變形前的氣場。」於是皴法被揉進海流與雲氣，幻化成霧靄、水草與呼吸。畫，不只是筆的事，更是氣的修行。

靈慾與道：一筆分陰陽

除了自然山水，陳陽熙畫裡還有一組顯著的系列「靈慾」。30多年前，他曾以一對異國情侶為模特兒，創作出一批人體水墨畫，成為日後靈慾系列的雛形，既非色情，亦非寫實，而是以氣線、墨暈等構成的身體輪廓，在交纏與分離中，展現出欲望的脈動。他說：「性是生命的根源，是一種動能，也是一種觀看肉體與心靈的方式。」當人們質疑「靈慾」與「道」是否矛盾，他淡然一笑：「太極裡，陰陽共生。靈慾與道，只是同一條能量流動的不同節點。陰極陽生，陽極陰生，畫畫就是在轉換這股能量。」

未竟之畫：對抗自我複製的微革命

創作超過40年，陳陽熙仍保持強烈的反思。他說。面對市場、體制對於風格的期待，他選擇逆行而走，「畫畫最怕的，不是沒靈感，而是重複自己。當你愈畫愈像自己以前的畫，那就是你開始退化了。」

他選擇在創作中設下「變數」──變材質、變符號、變技法。這些挑戰源自他面對創作時的虔誠與承諾，「畫畫是一種思考模式，必須要畫到自己沒想過、畫過的地方。」

真正的創作，是不確定、是探索，是在未曾設想之地，看見未曾命名之物。

近年陳陽熙的畫作中，經常可見《道德經》的影子。他引老子語：「獨立而不改，周行而不殆」，視為創作與人生的準則。他也引用《心經》、《金剛經》、《六祖壇經》等做為內在導引，「讀經典不是要抄進畫裡，而是讓身體習慣那種語境，那種空。」

疫情是靜默的老師

疫情時期，他完成了「共譜和平」系列，他說，那幾年像是生命按下了靜音鍵，世界放慢，他反而畫得更深、更沉，「《金剛經》有一句：『應無所住，而生其心。』我把這句話掛在心裡很多年了。與其回憶過去，不如活在當下，碰到問題面對它、接納它、解決它。」

當我問他，覺得自己最像哪一塊石頭？他尋思一會兒：「筋脈石吧。乍看精巧，但藏有很多紋理。它不輕易讓人一眼看透，要懂得的人，才能看出細膩的內涵與質感。」

陳陽熙從奇石中讀出山水，也從筆墨裡繪下靈慾與道的交錯，彷彿《紅樓夢》，石通靈而記幻，筆生情而寫夢。他畫的不只是畫，而是心靈流動的延伸、他收藏的奇石，是他內在景觀的縮影。

「真正的畫，是畫完後還會繼續生長。就像一塊上等奇石，看似靜止，但凝視久了，它會改變你心裡的山水。」一句話儼然他創作生涯的註腳，更是陳陽熙版的《石頭記》偈語：畫完不是收筆，而是等。等那一筆回來找你，等無聲之石發聲，也等未畫的部分開花。

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