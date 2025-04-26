【藝週末．國際藝聞】幻象的魔法師 埃羅爾．勒．凱恩特展

埃羅爾．勒．凱恩1978年繪本《跳舞的12位公主》。（東京都八王子市夢美術館提供）

文／朱懿琝

埃羅爾．勒．凱恩（Errol le Cain，1941-1989）畫作的線條融合了新藝術的流動曲線、裝飾藝術的華麗風格、東方藝術的神祕韻味，以及亞洲傳統偶戲的戲劇感，交織出瑰麗的視覺奇境。他出生於新加坡，在亞洲度過童年，遊歷日本、香港與西貢等地，15歲時前往英國學習動畫藝術。凱恩於1968年創作首部繪本《亞瑟王之劍》，隨後出版40餘部繪本，並於1985年以《海華沙的童年》榮獲英國童書界的最高榮譽「凱特．格林威獎」，奠定其經典繪本作家的不朽地位。

凱恩沉醉於世界各地的神話與傳說，他筆下的童話總帶著超然於世的奇異感。他為《睡美人》描繪的荒涼城堡、《跳舞的12位公主》中的金銀森林，甚至以動畫敘事技巧描繪《灰姑娘》：畫面分格展現老鼠逐漸變成駿馬，女孩在奔跑間衣衫破敗，從華服轉為襤褸，動態與靜態交錯，奇蹟彷彿化為一幀幀畫格躍然眼前。凱恩的童話世界蘊藏著劇場般的戲劇氛圍，影響許多日本繪本畫家，櫻桃小丸子的作者櫻桃子便是其一，東京都八王子市夢美術館至6月1日舉辦「幻象的魔法師──埃羅爾．勒．凱恩特展」，透過原畫、手稿與珍貴資料，一探這位魔法師筆下的祕密。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法