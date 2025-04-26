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【藝週末．國際藝聞】首爾三星美術館 皮耶．雨格「閾限」個展

2025/04/26 05:30

皮耶．雨格2021年作品〈異變〉。（三星美術館提供）皮耶．雨格2021年作品〈異變〉。（三星美術館提供）

文／林昱晴

皮耶．雨格2017年作品〈生命之後，未來之前〉。（三星美術館提供）皮耶．雨格2017年作品〈生命之後，未來之前〉。（三星美術館提供）

法國藝術家皮耶．雨格（Pierre Huyghe）的創作聚焦於人類與非人類關係的思辨，他將自己的作品視為虛構的推理小說，展現世界異於常理的另類形態。他的思維以打破當代藝術的既定認知與展覽形式為志，持續探索未知之境。雨格曾於2001年代表法國參加第49屆威尼斯雙年展並獲評審委員會特別獎，2010年榮獲史密森尼博物館當代藝術家獎。他說：「我感興趣的是非線性的敘事。那些游離於劇情之外的虛構，在我眼中更具穿透力。模擬，是混沌中的投影，是我們在危機中自我導航的方式，它將一場猝不及防的危機轉化為宇宙恆常的秩序。」

首爾三星美術館舉辦雨格在亞洲首度舉辦的美術館個展「閾限」，展題「閾限」意指一種「過渡的狀態」，一個尚未成形卻潛藏無限可能的臨界空間，藉此引發人們思考：「我們如何體驗那些無法感知之物？如何觸及難以想像之物？」展覽模糊了現實與虛構之間的邊界，開啟一處全新的感知領域。在這樣的時空交界之處，人類與非人類共存，透過人機協作生成的實驗性作品，世界於不確定中不斷演化與學習，一個陌異且不屬於人類自身的視覺與感官宇宙正在悄然生成，展期即日起至7月6日。

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