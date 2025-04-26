【藝術文化】新北市美術館開館 首推4檔開館展+6週末戶外活動

新北美術館由建築師姚仁喜設計，以「全民美術館」為理念，讓藝術專業與民眾共享。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市美術館昨（25）日開館，市長侯友宜邀請日本東京森美術館館長片岡真實、獨立策展人侯瀚如、新加坡國家美術館首席策展人派崔克．佛洛雷斯等國際知名美術館長和策展人共同見證，新美館推出4檔重量級展覽，即日起至6月30日開放免費參觀。

新北市美術館配合開幕，推出4檔重量級展覽，自即日起至6月30日開放免費參觀。（記者翁聿煌攝）

侯友宜表示，新美館座落於鶯歌，結合陶瓷產業與當代藝術能量，成為「三鶯文創整合計畫」的重要據點，整合文化觀光、城市景觀與生活美學，打造完整藝文廊帶，發展文化產業與經濟。

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新美館由建築師姚仁喜設計，打造地下3層、地上8層的現代建築，全館採開放格局設計，打破傳統美術館的封閉性，以「全民美術館」為理念，讓藝術專業與民眾共享。「新美聚場」是民眾抵達美術館的第1站，負責公眾活動與餐飲商店空間；館內2到6樓為藝術主題策畫展覽空間；位於地下1樓的「探索基地」則有獨立出入口，提供藝術教育課程與共創空間，持續免費開放，落實藝術平權；「新美聚所」則是推廣藝術課程與駐村藝術家的區域；還有結合公共藝術與休憩機能的戶外園區。

新美館長賴香伶表示，為展現「全民美術館」的多元視角，開館展覽橫跨典藏研究、在地創作、親子互動與國際策展4大面向，包括「往來／照見」典藏研究展、「新店男孩：Don’t Worry, Baby」新美館年度委製計畫、「再自然不過的事」親子互動展、「基進城市」國際主題策展。

此外，即日起至6月1日連續6個週末，將於美術館戶外園區舉辦開館系列活動，開館首週末有雲門舞集演出藝術總監鄭宗龍作品《十三聲》，還有FOCASA馬戲團帶來奇幻親子劇場《潘朵拉的盒子》，晚間8點半，加碼施放300秒煙火秀，為開館盛典增添璀璨光彩。

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