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【藝術文化】明華園總團蓬萊大仙攻蛋 4/27台北母娘文化季開演

2025/04/26 05:30

《蓬萊大仙》描述八仙之一李玄（右，孫翠鳳飾）悟道成仙的故事。（明華園總團提供）《蓬萊大仙》描述八仙之一李玄（右，孫翠鳳飾）悟道成仙的故事。（明華園總團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕在全世界各地挑戰過各式各樣演出場地的明華園總團，將於4月27日首度攻蛋，演出經典大戲《蓬萊大仙》，這也是明華園首次在台北小巨蛋演出全本歌仔戲。

明華園總團長陳勝福說，松山慈惠堂的「母娘文化季」，今年舉行難得一見十年一科的羅天大醮，加上母娘文化館的落成開幕，因此，明華園總團特別將30多年前為國家戲劇院開幕而創作的《蓬萊大仙》搬進小巨蛋，「不計成本獻上祝福」。

雖然明華園不是第1個在小巨蛋演出的歌仔戲，但要把原先2000人場館規格的戲，搬進有萬人席次的巨蛋演出，光是舞台布景就非常考驗。陳勝福說，這次任務最艱鉅之處，應是把國家戲劇院規格的舞台技術和演出裝備，帶進小巨蛋，卻只有一天的裝台時間，所有的工作人員必須有一顆超強的心臟，才能承擔這場演出，「但我相信我們會盡全力做到最好！」

《蓬萊大仙》描述蓬萊八仙之一的李玄，從驕傲的天下第一美男子寄身瘸腿乞丐李鐵拐，悟道成仙的故事。首攻小巨蛋的演出，當然由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳領銜主演，攜手歌仔戲新世代演員陳昭婷、陳子豪、李郁真、吳米娜、晨翎、陳彥名暨明華園總團戲劇家族聯合演出。

陳勝福強調，「母娘文化季」是北台灣很重要的宗教盛事，明華園總團花了將近10年的時間促成這場免費演出，近萬張票券不到一個星期就索取完畢，「除感謝朋友們的支持，也要提醒拿到票券的朋友千萬要記得來看戲。」開演時間是4月27日晚間7時。

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