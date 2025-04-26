自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國光劇團攜手翃舞製作 跨界新作精衛今明演出

2025/04/26 05:30

李家德飾演汪精衛（中），以京劇肢體與水墨風戲服展現內心掙扎。（記者董柏廷攝）李家德飾演汪精衛（中），以京劇肢體與水墨風戲服展現內心掙扎。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國光劇團攜手現代舞團翃舞製作推出的跨界新作《精衛》，於今、明兩日在台灣戲曲中心大表演廳演出。本作融合京劇與現代舞兩種截然不同的表演語彙，邀請國光劇團演員李家德、黃宇琳、温宇航與翃舞製作的8位舞者共同參演，呈現汪精衛身處時代巨浪下，從詩人到政治家的掙扎與內心對話。

國光劇團藝術總監王安祈策畫，她指出，此劇非為汪精衛翻案，也不意圖簡化為歷史劇或舞劇，而是透過「劇」的框架，回到「人」的角度，邀請觀眾重新認識這位備受爭議的歷史人物。她引用中央研究院院士余英時對汪精衛的評語，指出「汪精衛在本質上應該是一位詩人」，並希望藉由本劇將他「搬回詩的世界」。

此劇並非以傳統寫實手法重現汪精衛的生平，而是從詩意與象徵出發，戲劇形式上以舞劇、京劇，以及詩劇著手，呈現人物複雜的內心情感，看一個人在大時代下，經歷抉擇的痛苦、無奈和掙扎，讓觀眾從個體的精神世界重新理解這位歷史人物。

劇中以精衛鳥為敘事視角，展現汪精衛從詩人到烈士、再到政治家的心理軌跡，並創造一個「詩魂」角色與其內在對話。該角色由崑曲名家温宇航演出，他亦負責吟唱汪精衛的詩作，讓觀眾透過聲音直抵詩人的靈魂深處。李家德飾演的汪精衛，內在衝突透過舞蹈語言轉化為具象表現，而由黃宇琳飾演的精衛鳥，透過踩蹻與眾舞者共舞，交織出詩與情、歷史與幻想的多重意象。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應