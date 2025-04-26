【藝術文化】國光劇團攜手翃舞製作 跨界新作精衛今明演出

李家德飾演汪精衛（中），以京劇肢體與水墨風戲服展現內心掙扎。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國光劇團攜手現代舞團翃舞製作推出的跨界新作《精衛》，於今、明兩日在台灣戲曲中心大表演廳演出。本作融合京劇與現代舞兩種截然不同的表演語彙，邀請國光劇團演員李家德、黃宇琳、温宇航與翃舞製作的8位舞者共同參演，呈現汪精衛身處時代巨浪下，從詩人到政治家的掙扎與內心對話。

國光劇團藝術總監王安祈策畫，她指出，此劇非為汪精衛翻案，也不意圖簡化為歷史劇或舞劇，而是透過「劇」的框架，回到「人」的角度，邀請觀眾重新認識這位備受爭議的歷史人物。她引用中央研究院院士余英時對汪精衛的評語，指出「汪精衛在本質上應該是一位詩人」，並希望藉由本劇將他「搬回詩的世界」。

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此劇並非以傳統寫實手法重現汪精衛的生平，而是從詩意與象徵出發，戲劇形式上以舞劇、京劇，以及詩劇著手，呈現人物複雜的內心情感，看一個人在大時代下，經歷抉擇的痛苦、無奈和掙扎，讓觀眾從個體的精神世界重新理解這位歷史人物。

劇中以精衛鳥為敘事視角，展現汪精衛從詩人到烈士、再到政治家的心理軌跡，並創造一個「詩魂」角色與其內在對話。該角色由崑曲名家温宇航演出，他亦負責吟唱汪精衛的詩作，讓觀眾透過聲音直抵詩人的靈魂深處。李家德飾演的汪精衛，內在衝突透過舞蹈語言轉化為具象表現，而由黃宇琳飾演的精衛鳥，透過踩蹻與眾舞者共舞，交織出詩與情、歷史與幻想的多重意象。

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