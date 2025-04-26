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【藝術文化】大航海時代！亞洲巡迴展 台灣唯一站屏菸登場

2025/04/26 05:30

航海迷們引頸期待的「大航海時代！亞洲巡迴展」將在屏菸展出。（屏東縣政府提供）航海迷們引頸期待的「大航海時代！亞洲巡迴展」將在屏菸展出。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕航海迷們引頸期待的「大航海時代！亞洲巡迴展」將於6月21日至10月19日在屏菸1936文化基地登場，這是台灣的唯一站，展覽神級還原經典篇章及場景，預售票昨天起開賣。

風靡全球、來自日本的《航海王ONE PIECE》漫畫連載至今已超過25年，動畫也已播映逾1100話，熱血冒險故事受各地粉絲多年來熱烈追捧。國際策畫團隊INCUBASE Studio設計打造與FM Creative共同執行的「大航海時代！亞洲巡迴展」有別於漫畫、動畫的平面形式，將為參觀者帶來超高互動性及參與感的沉浸式體驗。

屏東縣政府文化處指出，此展台灣唯一站就在屏東，6月21日起至10月19日於屏菸十號倉庫展出，共劃分成16個展區，漫畫場景重現，「空島沉浸體驗」、火拳艾斯被囚禁的「海底監獄」，以及與「百獸」怪童激戰的「和之國」篇，與最終篇章「蛋頭島」，完整呈現航海王的冒險世界。預售票單人票270元，4人同行票1,000元，詳詢屏東縣政府文化處粉絲專頁。

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