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重啟人間條件4 一樣的月光照亮人心

2025/04/27 05:30

雖在同一個屋簷下，一樣的月光映照著姊妹不同的人生。（記者凌美雪攝）雖在同一個屋簷下，一樣的月光映照著姊妹不同的人生。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕綠光劇團塵封16年的 《人間條件4》重啟巡演，25日晚間在台北國家戲劇院首演，原班卡司黃韻玲、林美秀、陳希聖帶著人生歷練回歸，搭配升級的旋轉舞台與忠於原味的配樂，觸動人心，誠如副題「一樣的月光」，雖然映照著不一樣的人生，但在最黑暗的時刻，給了所有人光的指引。

原班卡司林美秀（左起）、陳希聖、黃韻玲帶著人生歷練回歸《人間4》。（記者凌美雪攝）原班卡司林美秀（左起）、陳希聖、黃韻玲帶著人生歷練回歸《人間4》。（記者凌美雪攝）

《人間4》劇情描述一對性格與生涯大不相同的姊妹，生性純樸的姊姊從小護著聰明會讀書卻自私的妹妹，長大後，姊姊當清潔工自食其力過著還算安穩的生活，而自美留學歸國的妹妹，帶著知識的傲慢瞧不起眾人，看似高級的外商工作卻時常面對衝突與挫折，自私地寄生在姊姊的羽翼又看低她，最後甚至因為忌妒姊姊的自得安樂，而做出摧毀的行為。血緣難以割捨的手足關係，仍難逃人性自私的欲望與爭奪，吳念真形容這是人間條件系列中「最殘酷的一集」。

從家庭、社會或國家拿到最多資源的人，到最後是不是回饋最多的人？「你會發現從身邊看到的例子都不是」，吳念真說，「特別在我們這種年紀的年代，家裡最會讀書人，大概是全家犧牲，提供他念書的資源，可是到最後他念完博士留學回來，他是不是對這個家幫裡助最大？那說不定。」

林美秀飾演無私的姊姊，對應黃韻玲飾演的自私妹妹，吳念真自曝16年前他比較偏向姊姊的心境，16年後卻發現，總是憤怒不滿的妹妹，其實也有值得同情之處。黃韻玲則坦承，每次進入這個角色都覺得充滿負能量，「頭很痛。」摧毀姊妹關係的劈腿渣男，就是陳希聖飾演的大樓管理員，妹妹以「蟾蜍」形容他令人作噁的臉，而形容工作像「石獅」的管理員，從小時候學小提琴淪落至此，感歎沒當成音樂家，就連送人上山頭的西索米工作都沒機會。

前總統小英現身台北首演場，並於臉書貼文寫道：「這部戲也讓我們看到，人都有計較的一面，也有選擇寬恕的一面，但因為雙向的愛，家人之間的包容與理解，終究會像戲中的主題曲〈一樣的月光〉那般，為我們帶來人性的光芒，讓我們重新相信愛、相信傷害之後，依然能選擇溫柔相待。」

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