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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台灣感染誌攜手C-LAB跨國聯展

2025/04/27 05:30

編織的貓〈等到頸都長〉，毛線、泡棉、單頻道錄像、熱感印表機，尺寸依場地而定，2025。（記者董柏廷攝）編織的貓〈等到頸都長〉，毛線、泡棉、單頻道錄像、熱感印表機，尺寸依場地而定，2025。（記者董柏廷攝）

［記者董柏廷／台北報導］由社團法人台灣感染誌協會與台灣當代文化實驗場C-LAB共同主辦的「無救藥聯盟—亞太愛滋藝術聯合展」，匯集來自台灣、香港、馬來西亞、南韓、菲律賓、澳洲等6地、共10組藝術創作者，以台北為基地，發起亞太區首場以愛滋經驗為主題的跨國藝術聯盟展演，即日起至6月1日在C-LAB登場。

台灣感染誌指出，展覽意圖處理在公共衛生制度下仍被壓抑的創傷與記憶，並聚焦亞太地區感染者在宗教、法律與文化交織的壓力之中，所面臨的邊緣處境。

展覽透過藝術介入，挑戰長期以來由汙名與國界所構築的隔閡，展現HIV感染者在當代文化場域中的主體性與創作力量。展出作品涵蓋書寫、繪畫、聲響、錄像、表演、裝置與社群實踐等形式，呈現藝術家如何在歷史斷裂與制度限制下，轉化身體與身份的經驗。

其中，來自馬來西亞的藝術家以作品〈等到頸都長〉呈現感染者在醫療現場的心理狀態與社會凝視。作品靈感來自藝術家母親的一句童年語言，用以形容漫長等待時脖子如同藤蔓般被時間拉長的感受。藝術家以編織手法製作長頸像，召喚出醫院候診空間中沉默又緊繃的氣氛。尤其在Sungai Buloh醫院第18號窗口，感染者在塑膠椅上低頭、遮面，偶遇熟識者時的緊張與遮掩，反映出一場關於韌性、脆弱與隱私協商的默劇。

「無救藥聯盟」不僅是一場藝術展覽，更是一場跨境協作，試圖在沉默與孤立之間開闢出口，為亞太愛滋經驗留下可見、可說的文化印記。

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