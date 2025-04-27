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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】這樣做 很幸福喔

2025/04/27 05:30

圖／rabbit44圖／rabbit44

有點煩、有點悶，想想能帶來幸福感的事是哪件？現在馬上去做……

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〈內化都淨化〉家變乾淨 心情就愉悅

文／鄭云（台北市）

「乾淨的家會有好事發生。」這句話來自一位我喜歡的整理師，也讓我深信，當環境變得整潔，心情也會隨之淨化。因此，每當生活紊亂、情緒低落時，我便透過整理來調整自己，尤其是藉由斷捨離，開啟屬於我的幸福儀式。

我總是從最簡單的動作開始──收拾桌面、摺疊衣物、丟掉不需要的東西。這些小小的整理行動，像是在為心靈排毒，讓鬱悶隨著灰塵一同被清除。漸漸地，我發現整理其實不需要特別的時機，當養成隨手整理的習慣，物品不再堆積，每次整理的負擔也變小，幸福感反而逐漸放大，變得更加明顯。

更重要的是，在整理過程中，我學會了感恩。我擁有的比想像中還多，甚至有餘裕與人分享。那些不再適合我的衣物，或許能帶給需要的人溫暖；閒置的書籍，也許會成為別人的心靈養分。幸福不只是擁有，而是讓愛流動，讓空間與內心都保持輕盈。

當房間清爽明亮，心也變得輕盈透亮。我愈來愈相信──幸福，其實可以很輕盈。只要願意動手開始，幸福感，隨時都能降臨。

〈再累都值得〉下廚樂在其中 全家都開心

文／東心（台中市）

「媽，晚餐要煮什麼菜？」即使在辦公室忙碌整天乏了、接收各種負面能量倦了，一想到出門上班前孩子企盼的眼神，好像又有了動力，讓小孩每天回家都有熱騰騰的飯菜可以吃，是我甜蜜的負荷。

說起來真是神奇，彷彿有種魔力，明明備菜、烹煮與事後清理，所有的一切都非常累人，但是看到家人吃得津津有味，露出滿足的笑容，自己也會樂在其中，不開心的負面情緒就跟著煙消雲散。

在孩子的成長階段，我能自己煮就盡量自己動手，減少外食，加上料理食物我在行，再搭配滿滿愛的調味劑，先生到了晚上用餐時刻就立刻直奔回家，大家有默契再忙也要一起吃頓飯。

晚餐時刻，全家圍在餐桌前享用佳肴，閒聊當天遇到的各種趣事、煩心事，也成為對孩子青春期的另一種陪伴。

鬱悶的心情以及煮飯的疲勞，常被大家爽朗的笑聲給治癒，當下就是有種幸福感。每天雖忙雖累，為家人做飯，卻甘之如飴。讓彼此都幸福的事，我何樂而不為呢？

〈不是亂花錢〉好好打扮 適當愛自己

文／小恬（新竹縣）

身為職業婦女角色多變，要上班賺錢又要兼顧家庭，除了是蠟燭兩頭燒，更是常與時間賽跑，勞心又勞力。這時適當的愛自己很重要，而最能讓我紓壓的方式就是上網購物。

嘿！先別說我敗家。適當的愛自己，包含不亂花錢。只要不衝動購物，掌控需要與想要，設定消費金額，就能買得安心與開心。我最常買的是衣服與保養品。購物前，我會先在網路上做功課，查看多方網紅們的使用意見，再依據自己的喜好及個人條件來決定自己購物的內容。

當物品送達後，自己滿意地照鏡穿搭，所有生活上的烏煙瘴氣頓時煙消雲散，幸福感十足。

認真適當的打扮，更是為生活帶來了朝氣與好運勢，自己看了開心，別人也賞心悅目。

女人呀！就是要打扮得美美的，好好愛自己。

〈好好過日子〉記錄美好 儲蓄幸福

文／開心（台中市）

我常去的幸福銀行很特別。我有本無限頁數的幸福存摺。每當心情低落時，就去該銀行提款消費一下。

幸福存摺內，早上多會入帳一筆存款。尤其在寒冷的冬天，睡眼惺忪的我，躲在被窩中，捨不得爬起來的時候，想到磨咖啡的香味及早上的第一筆存款，毅然決然地爬下床，整理棉被及家務後，再去磨些咖啡豆。

磨豆時香氣四溢，就像魔法般喚醒了我。放上濾紙，直接以熱水沖泡。空氣中頓時充滿了幸福的味道，那是種舒適自在與溫暖的感受。磨豆及沖泡的過程，讓我感恩每一天，開始細數美好的恩典。

一面品嘗溫熱回甘的咖啡時，發現花瓶中的百合，幾天前緊閉的花瓣，兩天後，看她略略噘起，靦腆地微笑著，再一天，花蕊們如同好奇的小朋友，紛紛探出頭探索時，室內頓時充滿香氣。再一些時間，就能看到開懷笑芬芳的百合花。

原來，幸福就是將生命中的美好記錄下來。感謝這百合花，又帶給我好多筆的幸福存款。

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