台灣創作者前進亞洲酷兒藝術節 展現多元文化藝術能量

蔡明亮執導的最新電影《行者》，將參與英國亞洲酷兒藝術節。（蔡明亮攝、汯呄霖電影提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年英國亞洲酷兒藝術節（Queer East Festival 2025）於4月23日至5月18日在倫敦登場。多位台灣創作者受邀參與，橫跨電影、視覺藝術與文學3大領域，展現台灣在性別議題與多元文化創作上的自由精神與藝術能量。

導演彭紫惠及王品文執導《春行》，將赴倫敦參加英國亞洲酷兒藝術節並舉辦映後座談。（亞洲酷兒藝術節提供）

文化部駐英國代表處文化組表示，台灣作品參與藝術節，有助深化台英之間文化與性別多樣性議題上的交流與合作。

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電影單元有10餘部台灣作品入選，聚焦性別認同、情感關係與社會現實。導演蔡明亮的《行者》延續其獨特的緩慢行走風格，由僧侶角色穿越都市空間，引導觀眾進入冥想式觀看節奏。其他入選作品包括林正盛《美麗在唱歌》、陳若菲《強迫曝光》《海角天涯》、彭紫惠與王品文合導的《春行》、朱平《愛作歹》、李美彌《未婚媽媽》，以及台灣、新加坡、波蘭合製，劉慧伶執導的《刺心切骨》。

短片放映涵蓋多樣視角與風格，包括陳志明《記憶列車》、莊詠翔《山雨欲來》、洪崇哲《肉身菩薩》、丁冠濠《合十》等，皆是探討身體經驗、記憶與信仰議題。多媒體藝術家鄭淑麗則帶來《魚水之歡》、《指與吻》、《LOVEME2030》等代表作，直面慾望與社會規訓的張力。

視覺藝術方面，群展《{guttural},,, {fleshless}》自4月26日至5月17日在倫敦格林威治的QUEERCIRCLE藝術空間展出。台灣裔美籍遊戲創作者Dri Chiu Tattersfield則受邀展出結合電玩語彙與性別辯證的互動作品，回應當代酷兒身體與語言的轉譯過程。其他參展者還有Bontyanak、Oscar Chan Yik Long、Clarinda Tse與ZULAA，展覽跨越繪畫、裝置與現場演出，打破觀看與參與的邊界。

此外，藝術節今年首度設立文學單元，邀請台灣酷兒文學代表作家紀大偉出席，分享1995年出版的前衛小說《膜》，並與詩人Eric Yip、作家Ewen Ma展開跨世代對談，探討亞洲酷兒文學的演進與未來。

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