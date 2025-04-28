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故宮國寶聚焦《宋代后半身像》 細賞九龍花釵冠

2025/04/28 05:30

故宮國寶聚焦宋代后半身像，細賞九龍花釵冠。（圖：故宮提供）故宮國寶聚焦宋代后半身像，細賞九龍花釵冠。（圖：故宮提供）

故宮北院例行展覽「國寶聚焦」近日更新展件，由兩位宋代皇后坐鎮，細膩描繪的服飾及頭冠讓人嘆為觀止，而收錄這2幅畫像的《宋代后半身像》冊，是故宮藏畫中，時代最早的大型帝后半身像冊頁，具有特殊的歷史意義，足以代表宋代肖像畫藝術的高度成就，極為難得，因此，於2017年獲指定為「國寶」。展期至6月22日。

《宋代后半身像》冊共收錄12位北宋與南宋皇后珍貴畫像，本幅皆約56.2x45.7公分，左右對開，此次展出其中的〈宋高宗后半身像〉（右）與〈宋孝宗后半身像〉。畫中2位皇后穿戴宋代后妃最高等級的禮服「禕衣」與冠飾「九龍花釵冠」，用於受冊、親蠶、朝會等重要場合。

根據國語辭典的解說，「禕（ㄏㄨㄟ）衣」是畫有五彩雉雞圖案的王后祭服，顧名思義，衣服上明顯可見成對的雉雞紋飾；「九龍花釵冠」則裝飾了九龍、西王母與群仙儀仗，點綴飛鳥、花卉等圖案，象徵皇后母儀天下及呼應西王母尊貴祥瑞的神聖形象。（文：記者凌美雪）

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